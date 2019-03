Moeder filmt haar 7 adoptiekinderen in vrolijke YouTube-soap met miljoenen views, maar dan gaat de camera uit en start de mishandeling mvdb

22 maart 2019

08u30

Bron: Washington Post 0 Voor de buitenwereld leken zeven adoptiekinderen de tijd van hun leven te beleven in hun populaire YouTube-soap Fantastic Adventures. Maar dat veranderde eens de camera op uit stond: hun moeder hongerde hen uit, spoot traangas in hun ogen, ranselde hen af met een riem en sloot hen op.

De politie in Maricopa (Arizona) arresteerde vorige vrijdag de 48-jarige Machelle Hobson en twee van haar biologische volwassen zonen. De vrouw legde haar zeven geadopteerde kinderen met een leeftijd tussen de 6 en 15 lijfstraffen op indien ze hun tekst vergaten of de instructies niet volgden, aldus de politie.

Alles voor meer views, moet de vrouw hebben gedacht. Naar school gaan mochten de kinderen niet meer, de vrijgekomen tijd kon zo worden benut voor de opname van een nieuwe vlog. Kinderen die niet gehoorzaamden moesten plaatsnemen in een ijskoud bad of werden soms tot een week lang opgesloten in haar slaapkamer. Allen werden ze bespoten met traangas, soms zelfs op hun geslachtsdelen. Verschillende kinderen leden aan ondervoeding.

Hobson startte met haar kanaal Fantastic Adventures in 2012 en zette maandelijks nieuwe video’s van zo’n tien minuten online. De kinderen verkleedden zich als superhelden en speelden allerlei ontsnappingsverhaaltjes na. Ze vroegen kijkers aan het eind van elk filmpje om zich te abonneren op het kanaal. Met succes: op zeven jaar tijd had Fantastic Adventures bijna 800.000 abonnees en meer dan 250 miljoen views. Google, de eigenaar van YouTube, heeft het kanaal woensdagnamiddag offline gehaald. Hoeveel geld Hobson met de video’s heeft verdiend, is niet geweten. Evenmin is al duidelijk of de vrouw de inkomsten moet afgeven of kan behouden.

De biologische dochter van Hobson sloeg op 13 maart alarm, waarop het politieonderzoek van start ging. De adoptiemoeder wordt naast kindermishandeling ook beschuldigd van verwaarlozing en onwettige gevangenschap. De twee biologische zonen Ryan en Logan worden niet verdacht van mishandeling, maar worden vervolgd omdat ze het geweld verzwegen. De adoptiekinderen zijn toevertrouwd aan de kinderbescherming.