Moeder en zoontje van vlucht gezet wegens huidaandoening: "Ik voelde me vernederd"

04 maart 2019

13u06

Bron: usa today, washington post 0 Jordan Flake wilde van El Paso naar de stad Dallas reizen met vliegtuigmaatschappij American Airlines, maar moest net voor het opstijgen samen met haar zoontje het vliegtuig verlaten. De reden? Een van de stewards vreesde dat de chronische huidziekte waaraan de moeder en haar oogappel lijden besmettelijk was. “Ik legde uit dat er geen besmettingsgevaar was, maar hij geloofde me niet”, aldus Flake.

“Mijn man is soldaat bij het Amerikaanse leger en is vaak op missie in het buitenland. Vorige week was hij voor een opleiding in El Paso. Ik had hem al twee maanden niet meer gezien. Samen met onze zoon bracht ik hem een bezoekje. Donderdag was het jammer genoeg tijd om terug naar huis te keren. Toen we aan boord van het vliegtuig stapten, sprak een van de stewards me aan. Hij vroeg me wat ‘de vreemde vlekken’ op onze gezichten waren. Ik vertelde hem dat mijn zoontje en ik ichthyosis hebben”, zegt de vrouw aan de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’.

Ichthyosis is een niet besmettelijke chronische huidafwijking waarbij het bovenste deel van de huid, de hoornlaag, dikker is dan anders. De huid wordt daardoor zeer droog en schilferig. Tot op heden is er nog geen genezende oplossing voor deze genetische huidziekte gevonden. De behandeling bestaat uit ondersteunende medicatie en crèmes om de jeuk te bestrijden.

Vernederd

“Ik legde de man uit dat er geen besmettingsgevaar voor de andere passagiers was. Hij geloofde me niet en eiste een medisch attest. Dat had ik helaas niet bij me. Niemand heeft me immers ooit gevraagd om dat te tonen”, aldus Flake. De vrouw stelde voor om haar behandelende arts te contacteren, maar de steward zocht informatie op via Google. “Hij sprak met de piloot en het andere personeel aan boord en zei vervolgens dat we om veiligheidsredenen het vliegtuig moesten verlaten”.

Flake, die uiteindelijk met een andere vliegtuigmaatschappij naar Dallas reisde, is niet te spreken over de manier waarop zij en haar zoontje behandeld werden door de man. “Ik voelde me vernederd. De andere passagiers staarden ons aan toen we van boord moesten. Ik wil excuses van American Airlines en eis dat de vliegtickets terugbetaald worden”, vertelt de misnoegde moeder.

Een woordvoerder van American Airlines zegt aan ‘The Washington Post’ dat de directie het incident betreurt. “We willen onze excuses aanbieden aan mevrouw Flake en onderzoeken momenteel het incident ”, klinkt het.

