Moeder en vijf kinderen komen om bij brand in motel lva

29 juli 2018

01u19

Bron: AD 1 Bij een brand in een motel in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Michigan zijn een moeder en vijf van haar kinderen om het leven gekomen. Haar echtgenoot en nog een baby van 1 jaar wisten aan de vlammen te ontkomen.

De 26-jarige moeder Kiarre Curtis en haar vijf kinderen in de leeftijd tussen 2 en 10 jaar oud zijn waarschijnlijk het slachtoffer geworden van de rook die de brand veroorzaakte, zo zei politiechef Robert Boyce. "Tragisch, je hart breekt", aldus Boyce. "Als er een kind bij zoiets betrokken is, is het altijd erg. Meerdere kinderen, dat is helemaal verschrikkelijk."

De brand in het Cosmo Motel in Sodus Township, op zo'n 160 kilometer van Chicago aan de boorden van Lake Michigan, ontstond in de vroege zaterdagmorgen. Negentig procent van het gebouw werd verwoest door het vuur, de rook of het bluswater, aldus de autoriteiten. Acht mensen werden in het ziekenhuis behandeld vanwege rookvergiftiging. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.