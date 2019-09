Moeder en vier kinderen wekenlang vermist. Tot arbeider “iets vreselijks” ruikt als hij bestelwagen vader nadert KVDS

In de Verenigde Staten heeft de verdwijningszaak van een moeder en haar vier kleine kinderen een dramatische ontknoping gekend. Toen de vader zondagavond een ongeval had met zijn bestelwagen en een arbeider op het voertuig toeliep om te zien of hij kon helpen, rook die plots "iets vreselijks".

Levi Strickland was zondag bessen aan het plukken in Brantley County (Georgia), toen hij opeens een luide knal hoorde. Toen hij in de richting van het geluid liep, zag hij een gecrashte bestelwagen staan. “Ik liep erheen en vroeg de bestuurder of alles in orde was”, vertelde hij aan nieuwszender WJXT. “En toen rook ik het opeens. Het rook vreselijk. Ik heb nog nooit zoiets geroken.”

Handboeien

Toen de politie ter plaatse kwam, maakten ook de inspecteurs gewag van een “vreselijke geur” die uit de bestelwagen van Michael Wayne Jones Jr. (38) kwam. “Je mag me handboeien aandoen, want er ligt een lijk in mijn voertuig”, verklaarde de man volgens een persmededeling van de politie.





Hij bleek de waarheid te spreken. In zijn bestelwagen lag het ontbindende lichaam van Casei Jones, zijn 32-jarige echtgenote en moeder van vier jonge kinderen: Cameron Bowers (die vorige week donderdag 10 zou worden), Preston Bowers (5), Mercalli Jones (2) en Aiyana Jones (1).

Haar familie had hen al 6 weken niet meer gezien en had de avond voordien nog contact opgenomen met de politie van Marion County in Florida – waar ze vandaan waren – om hen als vermist op te geven. De zus van de vrouw vond het raar dat Casei haar niet gebeld had voor haar verjaardag en dat ze niets had gedeeld op Facebook toen haar zoontje Cameron de afgelopen week jarig was. De politie bestempelde de echtgenoot van Casei meteen als verdachte. (lees hieronder verder)

Jones vertelde dat hij nog andere lichamen had verstopt voor het ongeval gebeurde en leidde de politie naar de bewuste plek: een bos aan de snelweg in Charlton County (Georgia). Daar werden de resten van 4 kinderen gevonden. Hoewel ze nog niet met zekerheid geïdentificeerd zijn, gaat de politie ervan uit dat het gaat om de kinderen van Casei.

Moord

Jones werd opgepakt en is onder meer beschuldigd van moord en rijden zonder rijbewijs, maar daar kunnen nog aanklachten bijkomen. De politie van Marion County gelooft dat hij de moorden enkele weken geleden in thuis in Summerfield (Florida) pleegde, de lichamen wekenlang in het huis en zijn bestelwagen bewaarde en er uiteindelijk mee naar Georgia reed.

Waarom hij dat deed en waarom hij de moorden gepleegd zou hebben, is nog niet duidelijk.