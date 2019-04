Moeder en twee zussen van terrorist Carcassone en Trèbes in hechtenis genomen ADN

17 april 2019

14u57

Bron: Belga De moeder en twee zussen van jihadist Radouane Lakdim, die op 23 maart 2018 tijdens de aanslagen van Trèbes en Carcassonne vier mensen heeft gedood, zijn gisteren in hechtenis genomen. Dat melden eensluidende bronnen aan RTL en Le Parisien.

Op 23 maart zaaide de 25-jarige Radouane Lakdim terreur in Carcassonne en Trèbes in het zuiden van Frankrijk. Bij zijn geweld kwamen vier mensen om het leven, zelf werd hij door de politie doodgeschoten bij een gijzeling in een supermarkt waarin hij zich had verschanst. Vijf mensen zijn aangeklaagd in de terreurzaak: de vriendin van de moordenaar, die op de ochtend van de aanslagen in een soera op het internet de hel beloofde aan de ongelovigen, en vier mannen die ervan verdacht worden op de hoogte te zijn geweest van de plannen van Lakdim of hem hebben geholpen.

Volgens een gerechtelijke bron werden de arrestaties van de moeder en twee zussen bevolen door de onderzoeksrechter die belast is met de aanslagen die door terreurorganisatie IS werden opgeëist. De onderzoekers willen weten of de familieleden "een rol hebben gespeeld in zijn radicalisering en zijn bereidheid tot terreurdaden", zei een bron die dicht bij het onderzoek staat in Le Parisien.