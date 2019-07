Moeder en twee kinderen komen om bij explosie in Poolse flat, vier anderen gewond HAA

06 juli 2019

22u04

Bron: DPA 0 Bij een gasexplosie in een appartementsgebouw in de Poolse stad Bytom hebben een moeder en haar twee kinderen het leven gelaten. Vier anderen raakten gewond, meldt het Poolse persagentschap PAP.

Een van de gewonden is een persoon die op het ogenblik van de explosie voorbij het gebouw wandelde. De gewonde werd met zware brandwonden per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Meer dan twintig bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen.



Een appartement op het gelijkvloers brandde volledig uit. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De Poolse premier Mateusz Morawiecki kwam ter plaatse. Bytom ligt in het zuiden van Polen, nabij Katowice.