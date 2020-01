Moeder en twee dochters in vizier van politie na afbranden apenverblijf Duitse zoo KVE

02 januari 2020

12u53

Na de tragische brand in het apenverblijf van de zoo in het Duitse Krefeld tijdens oudejaarsnacht, richt het onderzoek van de politie zich op een 60-jarige moeder en haar twee volwassen dochters. Zij lieten vijf wensballonnen opstijgen in de buurt van de zoo terwijl dit verboden was. Meer dan dertig apen lieten het leven bij de brand.

De drie vrouwen hadden zich gemeld bij het politiebureau van Krefeld nadat de politie enkele wensballonnen had aangetroffen op het terrein van de dierentuin en een oproep had gelanceerd aan getuigen om zich te melden. De moeder en haar twee dochters hebben toegegeven dat ze vijf wensballonnen lieten opstijgen tijdens oudejaarsnacht. De politie gaat ervan uit dat de Thaise lantaarns de brand hebben veroorzaakt. Een ballon zou op het dak van het apenverblijf terechtgekomen zijn.

De vrouwen verklaarden dat ze dachten dat het toegelaten was om wensballonnen te laten opstijgen, maar ze zijn verboden in Duitsland. Ze hadden de Thaise Lantaarns via internet besteld. De ballonnen bevatten een aantal met de hand geschreven wensen. Het handschrift kan toegewezen worden aan de vrouwen. Ze worden verdacht van onvrijwillige brandstichting.

De dierentuin in Krefeld sprak van een “onwerkelijke tragedie” nadat het apenverblijf volkomen was afgebrand. In het apenhuis van de dierentuin verbleven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla’s, chimpansees, klauwapen, agoeti’s en vogels.

“Mirakel”

De dierentuin deelde op sociale media mee dat twee chimpansees, Bally en Limbo, de vlammen als bij wonder overleefd hebben. “Het is een mirakel... ze zijn enkel lichtgewond en worden momenteel verzorgd”, klonk het. De dierentuin bedankte in een bericht iedereen voor het medeleven.