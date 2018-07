Moeder en oma laten Jordan (18) “wegrotten” tot hij nog maar 37 kilo weegt en sterft. Hulpverlener getuigt over horror die ze aantrof KVDS

10 juli 2018

18u05

Bron: The Guardian, The Sun, BBC 0 Als een slachtoffer van een vernietigingskamp uit de Tweede Wereldoorlog: zo zag de Engelse Jordan Burling (18) eruit toen ambulanciers hem vonden op 30 juni 2016. De jongeman droeg de sporen van zware verwaarlozing en stierf nog dezelfde dag. Tijdens het proces tegen zijn moeder en grootmoeder – die beschuldigd werden van doodslag – getuigde een van de hulpverleners over de horror die ze aantrof toen ze Jordan vond.

“Hij zag er heel erg bleek en uitgemergeld uit”, aldus Bridget Shepherd. “Zijn beenderen waren duidelijk zichtbaar en zijn moeder beweerde dat hij al een paar weken niet gegeten had.”

Opblaasbare matras

De stervende jongen lag hulpeloos op een opblaasbare matras in de smerige woonkamer. Hij droeg een vuile pamper en woog nog maar 37 kilogram. Omdat hij wekenlang amper had bewogen, had hij overal doorligwonden. Die waren zo diep dat het bot eronder zichtbaar was. Even later stierf hij. Volgens het rapport van de lijkschouwer aan acute bronchopneumonie, een longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken en in zijn geval veroorzaakt was door ondervoeding, immobiliteit en zijn doorligwonden.





Ook andere getuigen schetsten een gruwelijk beeld van wat er zich de dag van de dood van Jordan afspeelde in zijn ouderlijk huis in Leeds. Ze vertelden dat de moeder van de jongen – Dawn Cranston (45) – zich niet druk maakte toen de hulpverleners haar zoon probeerden te reanimeren. De oma van de jongen – Denise Cranston (70) – bleef gewoon in haar zetel zitten.

Ze getuigden ook dat ze Dawn aan de operator van de noodlijn hoorden zeggen dat het “een zegen” was dat haar zoon niet meer reageerde, omdat ze dan die dag “niet zou moeten gaan werken”.

Begrafenis

Politieagent Ben McNamara arriveerde enkele uren nadat de tiener gestorven was in het huis van de Cranstons. Volgens hem was het eerste dat de moeder van Jordan hem vroeg “hoeveel de begrafenis zou kosten”. “Ik was verbaasd over het gebrek aan emotie van iedereen”, vertelde hij. “Het is iets vreemds om te zeggen als er net iemand gestorven is.” (lees hieronder verder)

Mum and grandmother who allowed 18-year-old to starve until as he rotted to death are convicted of manslaughter https://t.co/3juBR2laTg Daily Mail U.K.(@ DailyMailUK) link

Een collega van McNamara getuigde over hoe de moeder van de jongeman – die Jordan sinds zijn 12de thuisonderwijs gaf nadat hij was gepest – zich bezorgd afvroeg of ze een terugbetaling zou kunnen krijgen voor een aantal spullen die ze voor Jordan had gekocht bij webwinkel Amazon.

Rugzak

Maar dat was nog niet alles. Toen de politie de woning doorzocht, vonden agenten de stoffelijke resten van een baby in een rugzak. Die waren verborgen op de bovenste plank van een kleerkast op de kamer van Jordan. Nog voor het proces over de dood van haar zoon Jordan van start ging, bekende Dawn Cranston dat ze 14 jaar geleden geprobeerd had om geheim te houden dat ze bevallen was van een kind door haar dode baby te verbergen in een rugzak in huis.

Het incident gebeurde volgens Cranston “in 2002 of 2003”. Ze beviel in de slaapkamer van Jordan terwijl haar familie beneden was. De vrouw vertelde dat ze niet eens wist dat ze zwanger was tot ze iets “heel zwaars” in haar lichaam begon te voelen. De bevalling zou alles samen nog geen half uur hebben geduurd.

Ze beweerde ook dat ze een uur lang geprobeerd had om het leven van het kind te redden door het te proberen te reanimeren, maar dat er “geen tekenen van leven” waren geweest. “Ik panikeerde gewoon, omdat niemand wist dat ik zwanger was.” Daarop besloot ze het lichaampje te verbergen.

Gebroken moeder

Zelf speelde de vrouw tijdens het proces - dat 5 weken duurde - de gebroken moeder. Ze beweerde huilend dat Jordan in april 2016 plots gewicht was beginnen te verliezen, maar dat hij weigerde om naar de dokter te gaan omdat hij er een keer was weggestuurd nadat hij “een minuut te laat” gekomen was. Volgens haar was hij plots “op een punt gekomen dat hij niet meer uit de zetel wilde komen en zo”. “Hij dacht niet dat hij zou sterven. Ik wilde niet dat hij zou sterven”, klonk het.

Dit is een van de schokkendste zaken die we al in Yorkshire hebben gezien. De vrouwen lieten Jordan wegrotten, tot hij dood was Nicholas Lumley (Openbaar Ministerie)

Het Openbaar Ministerie had geen medelijden. “Dit is een van de schokkendste zaken die we al in Yorkshire hebben gezien. De vrouwen lieten Jordan wegrotten, tot hij dood was”, aldus aanklager Nicholas Lumley. “Zij waren de mensen die het dichtste bij hem stonden. Zijn lijdensweg duurde verscheidene weken. De voedingsdeskundige die opgeroepen werd voor deze zaak zei dat ze nog nooit een dergelijk geval van ondervoeding had gezien in 26 jaar.” Onderzoek toonde aan dat de jongeman minstens zes maanden voor zijn dood uitgehongerd moet zijn geweest.

Emotieloos

De jury oordeelde vandaag dat de twee vrouwen schuldig waren aan doodslag. Zij luisterden emotieloos naar de uitspraak. De zus van Jordan – Abigail Burling (25), die een paar straten verderop woonde – werd vrijgesproken voor doodslag, maar is wel schuldig aan het feit dat ze geen hulp bood aan een kwetsbaar persoon. Over de precieze strafmaat spreekt de rechtbank zich later uit.