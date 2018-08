Moeder en elf maanden oude baby gedood in Turkije door bom: "We zullen het leven van babykillers ondraaglijk maken" HA

01 augustus 2018

15u34

Bron: ANP, DPA 2 In het zuidoosten van Turkije zijn een moeder en haar elf maanden oude baby om het leven gekomen door een bomaanslag. Volgens lokale media is het slachtoffer de echtgenote van een Turkse militair. Ze zat in een auto die op het moment van de explosie net voorbij reed.

De regering in Ankara gaat ervan uit dat de daders gezocht moeten worden in kringen van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. "We zullen de babykillers ter verantwoording roepen, we gaan hun het leven ondraaglijk maken", beloofde minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu via Twitter.



De aanslag vond plaats in de provincie Hakkari, die grenst aan Irak en Iran. Daar wonen veel Koerden.

