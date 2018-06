Moeder en drie kinderen overleden bij familiedrama in Beieren HA

26 juni 2018

09u21

Bron: ANP 2 Bij een familiedrama in Beieren zijn drie kinderen van drie, zeven en negen jaar en hun 29-jarige moeder om het leven gekomen. De 31-jarige vader heeft volgens plaatselijke media zijn gezin vermoord voor hij zelf zwaargewond raakte als gevolg van "een val of sprong van grote hoogte".

Het drama vond plaats in Gunzenhausen, op zo'n 120 kilometer ten noordwesten van München. De politie werd gealarmeerd omdat een zwaargewonde man voor een woning lag. Vervolgens werden ook de stoffelijke resten van de overige leden van het gezin aangetroffen. Over de motieven van de vader is nog niets bekend.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.