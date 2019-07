Moeder en drie kinderen komen om bij aanrijding door trein in Frankrijk kg

15 juli 2019

12u37

Bron: Belga 0 Bij een botsing van een trein met een auto op een spoorwegovergang in het Franse Avenay-Val-d’Or zijn vandaag vier mensen omgekomen, zo hebben Franse media bericht. Er vielen ook enkele lichtgewonden.

Het ongeluk deed zich om 9.45 uur voor in Avenay-Val-d'Or. De vier inzittenden van de auto kwamen allen om: een moeder en drie kinderen. Twee van hen werden uit de wagen geslingerd.



De trein betrof een TER-voertuig, een regionale trein, dat reed tussen Epernay en Reims, met 24 passagiers. Vier van hen raakten lichtgewond. De machinist is in shock, hij krijgt hulp van de brandweer.