Moeder en drie kinderen in één kist begraven nadat vader hen in brand stak in Australië

09 maart 2020

14u03

Bron: The Guardian, News.com.au 0 Een moeder en haar drie kleine kinderen zijn maandag samen in één kist begraven nadat ze om het leven kwamen bij een familiedrama in Australië. Voormalig rugbyprof Rowan Baxter (42) overgoot zijn gezin met benzine en stak hen in brand. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven. Tijdens de emotionele afscheidsplechtigheid werd zijn naam niet één keer genoemd.

Het drama gebeurde op 19 februari.Hannah Clarke was met haar kinderen op weg naar school, toen haar ex-man plots op de voorbank van haar wagen sprong. Hij goot benzine over hen heen en stak hen in brand. De kinderen zaten vast in hun gordel en hadden geen schijn van kans. Hannah sprong brandend uit de auto en gilde naar voorbijgangers: “Hij heeft benzine over me heen gegoten”.

De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek verbrand over 97 procent van haar lichaam. Enkele uren later stierf ze net als haar kinderen Aaliyah (6), Laianah (4) en Trey (3). De vader stak zichzelf meteen na de feiten neer en stierf op het voetpad naast de brandende wagen.





Maandag werd in de Australische stad Brisbane afscheid genomen van de moeder en haar drie kleintjes. Ze werden tijdens een emotionele dienst begraven in één witte kist. Die droeg foto’s van Hannah en haar kinderen en was op de zijkant versierd met vlinders.

Onder meer de broer van Hannah nam het woord. Nat Clarke omschreef zijn zus als “een van de geweldigste moeders ter wereld”. “Ik hield van je vanaf de dag dat je geboren werd. We waren geen broer en zus, maar vrienden.”

Hij had ook mooie woorden voor zijn neefje en nichtjes. “Aaliyah, je was alles wat een grote zus moet zijn: sterk, slim en best wel een beetje bazig. Jij ging ongetwijfeld een geweldig leven tegemoet. Laianah, jij was het ratje, het kleintje in het midden. Je leek zo op Hannah. Je voerde altijd iets in je schild. En Trey, jij was de kleine hartendief van je moeder en haar mooiste verrassing. Je zou een geweldige jongeman geworden zijn.”

Honderden mensen waren aanwezig, waaronder ook eerste minister Scott Morrison.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

