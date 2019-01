Moeder en dochter belanden met slee op zwarte skipiste: Emily (8) overleden HR MVDB

Bron: Republica, ANSA - Giornale Trentino 45 Een meisje van 8 jaar is bij een tragisch ongeval op een Italiaanse skipiste om het leven gekomen. Haar mama raakte zwaargewond. De twee wilden gaan sleeën, maar belandden per ongeluk op een zwarte skipiste. Ze sloegen te pletter tegen een boom. De vader en een broertje stonden hen beneden op te wachten.

Emily Formisano (8) en haar mama Renata Dyakowska (38) waren vrijdag naar het skigebied Ritten getrokken in Zuid-Tirol, een streek in Italië waar Duits de voertaal is. Samen met de vader en een broertje wilde het gezin uit het nabijgelegen Bolzano genieten van een dagje sneeuwpret.

Eén van de attracties in het skigebied is een 2,5 kilometer lange rodelbaan, die start aan het middelstation. Emily en haar mama namen echter de lift tot helemaal bovenaan de berg, in plaats van uit te stappen in het middelstation.

Op die plaats is het verboden om te sleeën. Er staat daarvoor ook een waarschuwingsbord. Alleen: het opschrift op het bord is in het Duits, en Emily en haar mama begrijpen enkel Italiaans. Of dit taalissue een rol speelde in het tragische ongeluk, is nog niet duidelijk, maar het wordt onderzocht. Mogelijk zagen ze het waarschuwingsbord gewoon niet.

Moeder en dochter begonnen te sleeën op de piste ‘Schwarzsee 2' (nummer 6 op de pistekaart). Die zwarte piste begint bovenaan redelijk vlak, maar daarna zit er een knik in, waarop een steile ‘muur’ naar beneden volgt. De twee raakten al snel de controle kwijt. De moeder probeerde nog om de slee naar de zijkant te sturen. Daar sloegen ze aan hoge snelheid te pletter tegen een boom.

Taalprobleem

Het 8-jarige meisje was op slag dood, haar mama is nog steeds zwaargewond. “Ze waren boven aan die piste aan het sleeën, maar het was daar redelijk vlak”, vertelt vader Ciro Formisano. “We hadden niet door dat het gevaarlijk was.” De politie is een onderzoek gestart tegen de moeder van het meisje wegens nalatigheid. Ook tegen de beheerder van het skigebied loopt een onderzoek, omdat de waarschuwing enkel in het Duits was aangegeven en niet in het Italiaans.

62% van de bevolking in de autonome provincie Zuid-Tirol heeft Duits als voertaal. Ook het Italiaans (23%) en het Reto-Romaanse Ladinisch (4%) heeft een officiële status. De overige 10% van de bevolking heeft naast de drie voornoemde talen een andere moedertaal. Het slee-icoontje naast de verbodstekst op het bord, was blijkbaar ook erg klein afgebeeld.

