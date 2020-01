Moeder en baby levend uit puin gehaald 28 uur na aardbeving Turkije ttr

26 januari 2020

07u40

Bron: belga/anp 6 De aardbeving die vrijdag het oosten van Turkije heeft getroffen, heeft al minstens 35 mensen het leven gekost. Het aantal gewonden is opgelopen tot meer dan 1.600, blijkt uit recente cijfers van de Turkse autoriteiten. Reddingswerkers hebben vandaag een 35-jarige vrouw en haar baby uit het puin gehaald.

De moeder en haar dochtertje zaten 28 uur vast nadat een gebouw vrijdagavond instortte na een zware aardbeving vrijdagavond in het epicentrum Elazig. De aardbeving had een kracht van 6,8. De schokken waren voelbaar tot in het noorden van Syrië en Georgië.

Reddingswerkers doorzoeken vandaag in Elazig nog altijd het puin, op zoek naar overlevenden. Sinds vrijdag zijn 45 mensen levend vanonder het puin gehaald. Er zijn 72 gebouwen ingestort terwijl nog eens bijna 1.000 beschadigd raakten na 462 naschokken.

President Erdogan heeft gisteren een bezoek gebracht aan het rampgebied. De autoriteiten waarschuwen bewoners nog niet terug te keren naar hun huizen vanwege instortingsgevaar.