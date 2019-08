Moeder dwingt vier kinderen in rolstoel te zitten om jarenlang sociale fraude te kunnen plegen KVE

Bron: RTL, Der Spiegel, Bild 0 Een Duitse moeder (49) heeft haar kinderen en de overheid jarenlang voorgelogen dat ze ernstig ziek waren. Ze dwong haar kroost al die tijd in een rolstoel met verwoestende gevolgen voor de gezondheid van haar gezin. Maar zo kon de vrouw wél 140.000 euro aan sociale bijdragen incasseren. Tot haar verschrikkelijke bedrog werd ontdekt.

De sociale fraude vond plaats van 2010 tot 2016. Maike B. uit Lensahn in deelstaat Schleswig-Holstein loog artsen voor en vervalste medische attesten. Haar kinderen moesten naar school in een rolstoel.

De vrouw praatte haar zoon Jendrik-Lukas (10) en zijn zus Jennifer-Selver (18) aan dat ze leden aan ernstige botontkalking. Hierdoor waren ze ongeveer 100 dagen afwezig van school en moest de 10-jarige zoon zijn jaar overdoen.

Zoon Jeremy (15) kreeg te horen dat hij reuma had en eveneens in een rolstoel moest zitten, net als zijn oudste broer Jerome-Hannes (17).

80 stappen

De moeder verkondigde ook dat de tieners een dwarslaesie - een verlamming ten gevolge van een beschadiging van de zenuwbanen in het ruggenmerg - zouden kunnen oplopen indien ze niet in de rolstoel zouden plaatsnemen. Thuis mochten de kinderen maximaal 80 stappen per dag zetten. De gevolgen: spierzwakte en langdurig sociaal isolement.

De afgelopen jaren deed Maike B. haar verhaal bij Duitse tv-shows om naar verluidt medelijden op te wekken.

Klacht

De oplichterij kwam aan het licht toen een medewerker van de sociale dienst in 2016 onregelmatigheden ontdekte en er klacht werd neergelegd. Deze week moet Maike B. zich voor de rechtbank verantwoorden wegens kindermishandeling en sociale fraude.

Oudste dochter Jessica R., nu 27, getuigt tegen haar moeder die ook haar in het verleden ervan wilde overtuigen dat ze ernstige botontkalking had. Maar de toen 18-jarige dochter liet zich toen achter de rug van haar moeder om onderzoeken: de arts sloot botontkalking uit.

In de rechtbank spaarde ze haar moeder, met wie ze alle contact heeft verbroken, niet. “Wanneer medewerkers van de sociale dienst langskwamen, moesten de kinderen verplicht in de rolstoel zitten. Dan moesten ze doen alsof ze ernstig ziek waren”, aldus de jonge vrouw.

Daarop vroeg de rechter waarom de kinderen hun moeder bleven gehoorzamen waarop Jessica antwoordde: “Ze kregen dan speelgoed en mijn moeder zei dat we met dat geld toffe dingen zouden kunnen blijven doen.”

De oudste dochter ging al snel zelfstandig wonen en smeekte haar broers en zus om bij haar in te trekken. Maar Maike B. stemde niet toe. Nu zijn de kinderen ondergebracht bij pleeggezinnen.

Vandaag werd het proces alvast voortgezet. Een uitspraak wordt in oktober verwacht.