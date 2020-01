Moeder dwaalt 34 dagen met drie kinderen door Amazonewoud: teruggevonden nadat inheemse stam hun foto op Facebook zet HLA

28 januari 2020

10u58

Bron: El Tiempo 18 Een veertigjarige vrouw verdwaalde samen met haar drie dochters van 14, 12 en 10 jaar oud in het Amazonewoud. Pas na 34 dagen werden ze volledig verzwakt gevonden door een inheemse stam, die hun foto verspreidde op Facebook, waarna een reddingsactie op poten werd gezet.

Op 19 december gaf een man uit het zuiden van Colombia zijn vrouw en drie kinderen op als vermist. Het gezin zou op vakantie geweest zijn in het Colombiaanse deel van het Amazonewoud, op een plaats die zelfs door de inheemse bevolking weinig tot niet bezocht wordt, maar een waar visparadijs zou zijn. Volgens de krant El Tiempo had de vader zijn gezin alleen gelaten om inkopen te doen, toen het hevig begon te onweren. Terug op de afgesproken plaats, kon de man zijn gezin nergens meer vinden. Volgens de Colombiaanse autoriteiten besloot de moeder waarschijnlijk om samen met haar dochters haar man te zoeken, aangezien hij lang weg bleef. Door de hevige regen en het slechte weer raakten de vier echter hopeloos verdwaald in de jungle.

Bessen

In de hoop een uitweg te vinden, bleven ze wandelen, waardoor ze waarschijnlijk nog verder in de jungle liepen. Na enkele dagen waren de vier zo verzwakt dat ze amper nog konden stappen. Ze overleefden door bessen te eten. Na meer dan een maand werden ze gevonden door een Peruviaanse visser, die de vier meteen meenam naar zijn gemeenschap waar ze opgevangen en verzorgd werden. De stam plaatste een foto van hen op Facebook, met de mededeling dat ze onbekende mensen hadden gevonden die zeiden uit het zuiden van Colombia afkomstig te zijn. Zo kwam de foto uiteindelijk bij de ongeruste vader terecht, die 34 dagen nadat zijn gezin vermist raakte, eindelijk een teken van leven ontving. Zijn vrouw en dochters zagen er uitgemergeld en verzwakt uit, maar leefden nog. De man waarschuwde het Colombiaanse leger en er werd een reddingsoperatie op poten gezet.

De vrouw en de kinderen werden zwaar ondervoed, verzwakt en vol insectenbeten overgebracht naar het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van hun verdwijning worden nu verder onderzocht.

