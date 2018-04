Moeder doodt haar drie kinderen in Frankrijk HA

05 april 2018

09u15

Bron: Belga 5 Een Fransman heeft gisteren de levenloze lichamen van zijn drie kinderen gevonden in Mérignac (Bordeaux). De kinderen werden waarschijnlijk met medicijnen vergiftigd door hun moeder, melden Franse media.

De vrouw wilde ook de hand aan zichzelf slaan. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kinderen zijn twee jongens van 5 en 9 jaar en een meisje van 8. De hulpdiensten kregen rond 15 uur een oproep binnen, meldt France bleu. De vader is in shock en ook in een ziekenhuis opgenomen. Een gespecialiseerde dienst voor de bescherming van gezinnen onderzoekt het familiedrama nabij Bordeaux.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op deze website.

