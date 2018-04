Moeder die met zes kinderen van klif reed was dronken lva

15 april 2018

06u01

Bron: AD 0 De moeder die met haar zes geadopteerde kinderen van een klif in de Amerikaanse staat Californië de afgrond in reed, had een veel te hoog percentage alcohol in haar bloed. Dat hebben de autoriteiten laten weten na uitvoerig onderzoek.



Jennifer Hart (38) uit Woodland in de staat Washington zat achter het stuur van de SUV. Verder zaten haar partner Sarah (38) en hun zes kinderen Markis (19), Abigail (14), Jeremiah (14), Devonte (15), Hannah (16) en Sierra (12) vermoedelijk in het voertuig. De lichamen van de laatste drie zijn echter nog altijd niet gevonden.

De wagen van het gezin reed twee weken geleden de afgrond in langs de kust in Mendocino County, ten noorden van San Francisco en kwam na een val van zo'n dertig meter in zee terecht. Uit onderzoek bleek al snel dat er vermoedelijk sprake was van opzet, maar wat er precies is gebeurd is nog altijd onduidelijk.

Medicijngebruik

Volgens de politie had de bestuurster een alcoholprommilage van 0.102. Bij een prommilage van 0.08 wordt er al van dronkenschap gesproken. Bij twee kinderen en de andere moeder werd een hoge concentratie Benadryl in het lichaam aangetroffen, een medicijn tegen allergie dat slaperigheid kan veroorzaken.

Enkele dagen voor het fatale ongeluk waren de autoriteiten een onderzoek naar het gezin gestart wegens aanwijzingen van kindermishandeling en verwaarlozing.