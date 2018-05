Moeder die haar twee kinderen in snikhete auto liet sterven, krijgt maximumstraf ADN

03 mei 2018

12u04

Bron: The Washington Post 2 Vorig jaar sloot Cynthia Marie Randolph (25) bij wijze van straf haar twee kleuters op in een snikhete auto. De kindjes overleefden het niet. Nu kent de moeder haar straf. Zij werd deze week veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de dood van haar dochtertje (2) en zoontje (1).

Terug naar mei vorig jaar. 26 mei, een heerlijk warme dag in Weatherford, Texas. Zo’n 35 graden Celsius. Juliet Ramirez (2) en haar broertje Cavanaugh Ramirez (16 maanden) zijn buiten aan het spelen, als hun moeder plots opmerkt dat ze in haar auto zijn gekropen. Als de kinderen weigeren het voertuig te verlaten, gooit ze de openstaande autodeur boos dicht. Ze denkt dat de twee er uiteindelijk wel zelf zullen uit kunnen geraken.

De mama stapt geïrriteerd naar binnen, steekt een joint op, kijkt naar een aflevering van ‘Keeping Up With the Kardashians’ en doet een dutje van twee of drie uur. Als ze weer naar buiten gaat om te kijken hoe het met de kinderen gaat, reageren die niet meer. Ze belt de hulpdiensten, maar als de ambulanciers ter plaatse komen, kunnen zij enkel nog de dood van de kleintjes vaststellen.

Gelogen

Op de tragische dag zelf kwam Cynthia Randolph met een heel ander relaas van de feiten. Ze fabriceerde een verhaaltje waarbij ze zogezegd net de grootste nachtmerrie van elke moeder had meegemaakt. Ze verklaarde aan de politie dat ze de was aan het opvouwen was met de tv op de achtergrond, terwijl Juliet en Cavanaugh in de veranda aan het spelen waren. Ze vertelde dat ze na ongeveer een halfuurtje ging checken of alles nog in orde was, maar dat tot haar grote ontzetting haar kinderen "verdwenen" waren.

Vervolgens had ze een halfuur lang in alle staten gezocht, om dan uiteindelijk hun onbeweeglijke lichaampjes te zien liggen in haar Honda Crosstour die op de oprit stond. Haar lievelingen hadden zichzelf ingesloten. De radeloze mama had nog het raam kapot getikt om haar kinderen te redden, maar het mocht niet baten. Hoe lang de twee in de snikhete auto hadden gezeten? “Niet meer dan een uur”, antwoordde Randolph in tranen.

Heel de VS leefde mee met de jonge mama. Maar in de weken daarna begon de uitleg van de moeder als een kaartenhuisje in elkaar te vallen. Er volgden verschillende variaties op wat er zou gebeurd zijn, details veranderden. Haar verhaal klopte duidelijk niet. Nog geen maand na de tragedie werd de vrouw in de boeien geslagen. En toen kwam dan toch de harde waarheid aan het licht. Randolph bekende dat zij schuldig was aan de dood van haar zoon en dochter. Ze bekende hoe ze boos was geworden en de kinderen had opgesloten. En ook hoe ze in paniek, toen ze haar dode kinderen uren later had aangetroffen, het autoraampje had gebroken om het op een ongeluk te doen lijken.

Maximumstraf

Randolph zag in eerste instantie tegen levenslang aan, aangezien het bewust verwonden of doden van een kind een eerstegraadsmisdrijf is. Maar omdat niet zeker is dat de vrouw met voorbedachte criminele bedoeling handelde, werd ze veroordeeld voor roekeloze verwonding van een kind, met de dood tot gevolg. Twee keer 20 jaar cel zijn nu haar deel. De maximumstraf voor dat misdrijf, maar opvallend: de vrouw zal beide straffen simultaan uitzitten, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.

In de afgelopen 20 jaar zijn er volgens meteoroloog Jan Null meer dan 700 Amerikaanse kinderen overleden in bloedhete auto’s. “En elke dood kan vermeden worden”, verklaarde Null eerder aan The Washington Post. Bij meer dan de helft van de incidenten is sprake van vergetelheid of verstrooidheid bij de ouders. Bij zo’n 28 procent was een kind aan het spelen in een onbeheerd voertuig. In 17 procent van de gevallen was sprake van kwaad opzet en werd een kind bewust achtergelaten in de auto.