Moeder die dochter aanbood voor seks komt weg met taakstraf FVI

05 februari 2019

14u54

Bron: Belga 0 Een 51-jarige vrouw uit het Nederlandse Friesland die in 2012 haar destijds veertienjarige dochter aanbod voor seks, moet van de rechtbank in Leeuwarden een dag de cel in en een taakstraf van 150 uur uitvoeren.

De vrouw had via internet een toen 36-jarige man uitgenodigd om haar dochter bij haar thuis te komen masseren. Op de dag van de afspraak zei de vrouw tegen haar dochter dat ze naakt op bed moest gaan liggen anders mocht zij in het weekend niet uitgaan.

De straf is veel lager dan de tien maanden cel die het Openbaar Ministerie had geëist. Maar de rechtbank acht de kans op herhaling laag en ziet geen toegevoegde waarde in een lange celstraf voor haar. De vrouw is een kwetsbaar persoon en had geen goed beeld van de gezagsverhouding, oordeelde de rechtbank. Zij zag haar dochter als een vriendin.

De man is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Een destijds 27-jarige man uit Heerenveen heeft een celstraf van zes maanden gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Ook hij was via de moeder in contact gekomen met het meisje en had in 2012 seks met haar.