Moeder die baby bijna 2 jaar lang in autokoffer verborg, krijgt in beroep 5 jaar effectief

16 oktober 2019

17u46

Bron: belga 1 Een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar is vandaag in Limoges in beroep uitgesproken tegen Rosa da Cruz, de moeder die haar baby Séréna 23 maanden lang buiten medeweten van iedereen verborgen hield in de koffer van haar auto. Het kind heeft daar permanente beperkingen aan overgehouden.

Het beroepshof van assisen van Haute-Vienne sprak de straf na een beraadslaging van vier uur uit. Aan de celstraf is een sociaal-gerechtelijke opvolging gekoppeld, met de verplichting voor de vrouw zich te laten behandelen. Het hof ontnam de moeder van nog drie andere kinderen ook haar ouderlijke gezag over Séréna. Tegen de beschuldigde was "niet minder dan tien jaar" cel gevorderd.

Rosa da Cruz (51), die aangehouden verscheen, was in november 2018 in eerste aanleg door het assisenhof van Corrèze veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar met uitstel. Het parket-generaal ging daartegen in beroep, evenals da Cruz, onder meer tegen haar "volledige" ontzetting uit het ouderlijke gezag over Séréna.

Pleeggezin

Het kind, dat bij een herstelling aan de wagen werd ontdekt, bracht bijna twee jaar in een wieg door, die meestal in de koffer van de break van de moeder stond, of in een kamer op de gelijkvloerse verdieping van de gezinswoning waar werken aan de gang waren.

Het nu bijna 8 jaar oude meisje heeft de geestesgesteldheid van een kind van 2 of 3 jaar en zal zeker totdat ze meerderjarig is deels bij een pleeggezin, deels in een gespecialiseerde instelling leven, zeiden deskundigen op het proces.