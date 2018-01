Moeder die aan kanker lijdt wil experimentele behandeling ondergaan: "Ik wil er voor mijn zoontje zijn als hij opgroeit" IB

07u07

Bron: mirror.co.uk 0 rv “Als het enkel om mezelf ging, dan zou het niet zoveel uitmaken”, zegt Amelia Martin, hier op de foto met haar zoontje Dylan. “Maar ik heb een zoon en een familie.” Een Britse moeder die lijdt aan een zeldzame vorm van hersenkanker vindt de gedachte dat ze er niet zal zijn voor haar zoontje Dylan onverdraaglijk. Daarom probeert ze nu geld bijeen te verzamelen voor een experimentele behandeling. “Ik wil er voor hem zijn wanneer hij opgroeit.”

De 41-jarige Amelia Martin uit Ramsey in het Britse Cambridgeshire werd vier jaar geleden gediagnosticeerd met een papillair meningioom, een zeldzame vorm van hersenkanker. Ondanks operaties en bestralingen is de tumor teruggekeerd. Wegens de locatie van het gezwel is het onmogelijk om te opereren.

De wanhopige vrouw wil zo graag haar nu zesjarige zoontje Dylan zien opgroeien, dat ze een experimentele behandeling overweegt: protonentherapie, een vorm van externe radiotherapie waarbij kwaadaardige tumoren met behulp van ioniserende straling te lijf gegaan worden. De vrouw wil de therapie in Praag in een protonentherapiecentrum ondergaan. “Als het enkel om mezelf ging, dan zou het niet zoveel uitmaken”, zegt ze. “Maar ik heb een zoon en een familie.”

De tijd dringt, want in de afgelopen twee maanden is de tumor al zo’n vijf tot zes centimeter gegroeid. Om de therapie te kunnen betalen, hebben vrienden van Amelia een pagina opgezet waar mensen geld kunnen doneren om de kosten voor de behandeling – geraamd op zo’n 75.000 pond (zo'n 84.000 euro, IB) te kunnen betalen. “Amelia is de liefste, meest positieve persoon die ik ken”, zegt haar beste vriendin Cathy. “Ze is een geliefde moeder, echtgenote en zus. Ze wil de kanker bevechten zodat ze haar zoon kan zien opgroeien en zo lang mogelijk bij hem kan zijn.”

Migraine

Al in 2013 kreeg Amelia haar eerste symptomen, maar ze werd wandelen gestuurd door haar huisarts, die dacht dat haar hoofdpijnen veroorzaakt werden door migraine. “Ik kreeg stekende pijnen in mijn hoofd en had het gevoel alsof er naalden in mijn gezicht werden gestoken”, vertelt de vrouw. “Ik ben teruggegaan omdat ik er zeker van was dat het geen migraine was. Nu wilde ik dat ik vasthoudender was geweest. Soms moet je voor jezelf opkomen.”

Al gauw ging het veel slechter met de vrouw. “Ik voelde me erg ziek en ik kon mijn bed niet meer uit.” Niet lang daarna werd een vrij snel groeiende tumor gevonden, die in december 2013 tijdens een veertien uur durende operatie deels werd verwijderd. In januari 2015 onderging de vrouw bestralingen om te voorkomen dat de tumor teruggroeide. In oktober 2016 verwijderden chirurgen een nieuwe tumor. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, bleek in november vorig jaar dat ze wéér een nieuwe tumor had. Deze keer zeiden de dokters dat ze niets meer voor haar konden doen. “Deze keer groeit de tumor in een richting die minder pijn veroorzaakt dan de vorige keer. Toen was ik veel zieker, maar nu heeft deze tumor wel al effect op de spieren van mijn linkerhand en de linkerkant van mijn gezicht. Gelukkig heb ik minder pijn dan ik verwachtte.”

Positief blijven

Vorige week is Amelia naar Praag gevlogen waar ze getest werd om te zien of de protonentherapie in haar geval iets zou kunnen uithalen. Dat bleek het geval te zijn. “Maar het zal snel moeten gebeuren: in twee maanden tijd is de tumor al vijf tot zes centimeter gegroeid.”

De vrouw volgt momenteel al een vetrijk en caloriearm dieet om te voorkomen dat de tumor nog verder groeit. Ondanks alles blijft ze positief. “Uiteraard hebben we onze moeilijke momenten, dat zou iedereen hebben. Maar ik denk dat ik tot nu toe nog vrij positief over alles ben gebleven.”

Wie geld aan het fonds voor Amelia Martin wil doneren, kan dat hier doen. Al het geld dat niet naar Amelia’s behandeling gaat, zal worden gedoneerd aan kankerfondsen.