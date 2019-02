Moeder die 3 dochters doodde “geen monster” volgens vader van meisjes KVDS

26 februari 2019

21u49

Bron: Wood TV, The Cedar Spring Post 0 De vader van twee van de meisjes die vorige week door hun moeder werden omgebracht in de Amerikaanse staat Michigan, heeft het in een interview opgenomen voor zijn ex. Aubrianne Moore (28) haalde haar kinderen vorige week maandag op van school en doodde haar dochters van 2, 6 en 8 jaar. Daarna stapte ze zelf ook uit het leven. Ze had psychische problemen.

Het drama speelde zich af in Cedar Springs. Moore trok met een vals doktersbriefje naar de school van haar dochters Cassidy (6) en Kyrie (8) en vertrok met de meisjes. Samen gingen ze lunchen en daar was ook haar derde dochter Alaina Rau (2) bij. Daarna trok ze met hen naar een bos, waar ze hen om het leven bracht. Vervolgens legde ze de lichamen in de koffer van haar wagen en reed ze naar de woning van haar vriend. Daar stapte ze zelf uit het leven.

Liefhebbende moeder

Brandon Rodery – de vader van Cassidy en Kyrie – nam het in een interview met Wood TV nu voor zijn ex op. Hij zei dat hij niet wilde dat ze “als een monster” werd geportretteerd. “Ze was een erg liefhebbende moeder”, zei de man. “Ze was erg beschermend. Dit is wel het laatste wat ik van haar verwacht had. Ze hield van haar kinderen. Daarom begrijp ik ook niet wat er gebeurd is.”





Hij voegde daar nog aan toe dat hij haar daden niet goed wil praten. “Ze was niet goed bij haar hoofd, anders zou ze zoiets niet gedaan hebben”, klinkt het nog. (lees hieronder verder)

Dat de vrouw psychische problemen had, was eind vorig jaar al gebleken. Toen werd ze zelfs in het ziekenhuis opgenomen. Volgens de artsen leed ze aan hallucinaties en paranoia en was ze niet in staat om te begrijpen dat ze hulp nodig had. Haar voormalige sociaal assistent verklaarde dat de vrouw niet kon slapen omdat ze dacht dat er ingebroken zou worden en stopte ze met eten omdat ze ervan overtuigd was dat haar eten vergiftigd werd.

Vreselijk

“Ze geloofde dat ze haar kinderen ergens voor beschermde”, aldus sheriff Michelle LaJoye-Young van Kent County. “Dat blijkt ook uit haar schrijfsels. Ik werk hier al 29 jaar. Dit is een van de moeilijkste zaken die ik al ben tegengekomen. Het is vreselijk dat zoiets gebeurd is in onze gemeenschap.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online via www.zelfmoord1813.be