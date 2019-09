Moeder deelt confronterende foto's van jong kankerpatiëntje dat door zusje wordt geholpen Tom Tates

09 september 2019

23u48

Bron: AD.nl 0 Een jonge moeder uit Princeston (Texas) heeft een aantal confronterende en zeer intieme foto's op Facebook gezet die de zware strijd illustreren van jonge kinderen als ze getroffen zijn door kanker. Beckett, het vierjarige zoontje van Kaitlin (28) en Matthew Burge, kreeg in april vorig jaar de diagnose lymfatische leukemie: kanker in het bloed en beenberg. Sindsdien krijgt hij loodzware chemo's. Zijn vijftien maanden oudere zusje Aubrey steunt hem door dik en dun als hij thuis is.

“Het is vertederend om te zien hoe onze dochter hem bijstaat als hij weer eens misselijk is en naar het toilet moet om over te geven. Dan geeft ze haar zieke broertje schouderklopjes en fluistert opbeurende woorden tegen hem”, schrijft de moeder op Facebook. Na een maandenlange ziekenhuisopname ondergaat het jongetje de chemotherapie momenteel thuis in de vorm van pillen die hij moet slikken. Dat moet hij nog tot augustus 2021 blijven doen, inclusief regelmatige kuren en controles in het ziekenhuis. “Nu al weet ik zeker dat zijn zusje hem er al die tijd doorheen zal slepen.”

De moeder van drie kinderen, waarvan de jongste een dochtertje van nog maar twee jaar is, realiseert zich dat Beckett niet het enige kind is dat door de gevreesde ziekte is getroffen. In België worden jaarlijks 1600 nieuwe gevallen van leukemie vastgesteld. De aandoening kan zich op elke leeftijd openbaren, maar komt vooral (60 procent) voor bij kinderen tussen de 0 en 14 jaar. Daarmee is het de meest voorkomende vorm van leukemie bij kinderen. De herstelprognoses variëren van genezing tot minder positieve uitkomsten.

Kaitlin Burge wil met haar foto's niet in eerste instantie de strijd van haar zoontje in de schijnwerpers zetten. “Wel het effect dat dit kan hebben op het thuisfront. Je hoort bijna altijd over hoge zorgkosten of medische behandelingen, maar bijna nooit over de impact van zo'n ziekte op een gezin. Daarom kom ik met deze foto's die misschien door velen zullen worden beoordeeld als ‘hard en onnodig’”, schrijft Kaitlin.

Je hoort bijna altijd over hoge zorgkosten of medische behandelingen, maar bijna nooit over de impact van zo'n ziekte op een gezin Kaitlin Burge

Ze vertelt wat er in april vorig jaar veranderde. “Van de ene op de andere dag moesten mijn kinderen, die vijftien maanden schelen, spelen op school inruilen voor momenten in ijskoude ziekenhuiskamers. Onze dochter ging altijd mee. Ze zag hoe verschillende artsen een masker op Becketts gezicht zetten, hem prikten met naalden en medicatie in zijn lijfje pompten. Aubrey, toen nog 4 jaar, zag hoe hulpeloos haar broertje er bijlag. Ze wist dat er iets aan de hand was maar kon dat vanwege haar jonge leeftijd nog niet plaatsen. De enige zekerheid voor haar was dat haar beste vriendje erg ziek was geworden.”

Na zijn ziekenhuisopname bleef Aubrey haar broertje steunen. “Ze kijkt toe hoe hij moeite heeft met lopen en spelen. Het ooit zo energieke jongetje dat ze ooit had gekend was veranderd in een stil, ziek en slaperig broertje. En ze snapt niet welke therapieën hij krijgt om weer aan te sterken en waarom Beckett niet met haar naar de speeltuin kan. En ook niet waarom haar broertje niet naar school hoeft en zij wel.”

Confrontatie niet uit de weg gaan

Hoewel Aubrey nog klein is, is het voor Kaitlin Berge belangrijk dat ze haar broertje kan steunen en bijstaan. “De rechtstreekse confrontatie van kinderen met een ziek familielid zoals Beckett moet je niet uit de weg gaan. Kinderen die ziek zijn hebben steun nodig en samenhorigheid. Broertjes of zusjes op afstand houden is niet goed”, schetst de moeder. “Het belangrijkste voor zieke kinderen is dat ze weten en beseffen dat er onder alle omstandigheden goed voor hen wordt gezorgd.”

De foto's illustreren dat volgens Kaitlin. “Ons dochtertje steunt Beckett, los van de situatie waar hij in zit. Ik ben blij om hen zo te zien, maar ook triest gestemd omdat ze op jonge leeftijd met zoveel harde feiten geconfronteerd worden. Daardoor groeien die twee wel nog verder naar elkaar toe. Zij zorgt altijd goed voor haar broertje dat al bijna vijf kilo is afgevallen en kaal is. Op elk moment. Zoals wanneer hij moet overgeven tussen twee chemo's door. Dan staat ze hem zorgzaam bij, aait over zijn rug en is ze er voor hem.” Of de kuren die Beckett ondergaat aanslaan is nog onduidelijk. De moeder doet daar geen uitspraken over. “Belangrijker is de wetenschap dat onze zoon niet alleen strijdt, maar samen met zijn ouders en bovenal zijn lieve zusje Aubrey.”

Meer over Beckett

gezondheid

ziekten

Aubrey

samenleving

kanker