Moeder breekt haar rug, maar moet 2 uur in bijtende kou wachten op een ambulance (en dan nog eens 5 uur voor ze echt geholpen wordt) ADN

13 maart 2018

10u57

Bron: The Independent 553 De familie van een Britse moeder klaagt de ‘erbarmelijke staat’ van de openbare gezondheidszorg, de National Health Service (NHS), aan. Marion Nash (61) moest na een lelijke val thuis maar liefst twee uur wachten op een ambulance en dan nog eens vijf uur in het ziekenhuis tot ze behandeld werd door een dokter.

De gepensioneerde Marion gleed vorige week maandag uit toen ze in haar tuin op een laddertje stond. De vrouw wilde wat troep opruimen die het gevolg was van de grote winterstorm van onlangs. Ze viel hard op de grond - recht op haar rug - en geraakte niet meer recht. Met veel pijn slaagde ze erin haar gsm uit haar zak te wurmen en haar dochters Vicky (30) en Mandy (37) te bellen. Zij snelden ter plaatse en verwittigden meteen de hulpdiensten. Dat was om 14u50.

De hulpdiensten beklemtoonden aan de telefoon dat de dochters hun moeder zeker niet mochten verplaatsen. Er zat niets anders op dan hun lijkbleke en trillende mama warm in te duffelen in een deken en in vriestemperaturen te wachten op hulp. Maar het bleef maar duren. Verschillende paniekerige telefoontjes – en twee uur – later arriveerde eindelijk een ziekenwagen. Die snelde Marion Nash naar het Blackpool Victoria Hospital in Lancashire.

Twee paracetamols en nog eens uren wachten

Maar daar stopte de horror niet. Eens aangekomen in het ziekenhuis kreeg mevrouw Nash twee paracetamols toegestopt en moest ze nog eens vijf en half uur lang wachten tot ze eindelijk een dokter zag. Iets na middernacht volgde na een röntgenfoto het verdict: een gebroken wervelkolom. De vrouw had helemaal niet al wachtend recht mogen zitten. Intussen verblijft Marion, die sinds het ongeval nog niet heeft kunnen wandelen, nog altijd in het ziekenhuis.

Het verhaal is een nieuwe schokkende bladzijde in het intussen grote boek van rampzalige toestanden in de Britse openbare gezondheidszorg. Door een gebrek aan geld en capaciteit tijdens de aanhoudende wintercrisis in de gezondheidszorg lopen de wachttijden hoog op en zijn de ziekenhuizen overladen met patiënten. Dokters verontschuldigden zich eerder voor de “derdewereldtoestanden” en smeken om meer middelen voor de NHS.

"Ook het ziekenhuispersoneel in de steek gelaten"

“Het personeel is geweldig”, vertelt mevrouw Nash vanuit haar ziekenhuisbed. “Zij kunnen niet alles doen voor alle patiënten hier. Ik ben ongelukkig dat ik zo lang aan mijn lot werd overgelaten. Maar dat is niet hun fout. Het is gewoon een pijnlijke situatie.”

Dochter Mandy is boos op de overheid en de doorgevoerde besparingen bij de NHS. “We zouden niet mogen klagen om het systeem, maar nu faalt het.” Ook zij wijst niet met de vinger naar de dokters en het verplegend personeel. “Je hoort ze hier soms zuchten - ‘ik heb al tien uur lang geen pauze gehad’. Zij werken hard en zijn echt geweldig met mijn mama. Ook zij worden in de steek gelaten.”

Wij werden gedwongen om te beslissen: laten we onze moeder in de kou liggen of verplaatsen we haar en zorgen we er zo misschien voor dat ze verlamd is? Dat is de positie waar ze ons in plaatsten. Dat kan niet.

“De verwondingen die mijn moeder opliep, waren niet levensbedreigend”, vervolgt ze. “Maar wat er met haar is gebeurd, kon haar leven wel totaal veranderd hebben. Er moet echt iets gebeuren. Wij zagen onze mama op de grond en werden gedwongen om te beslissen: laten we onze moeder in de kou liggen of verplaatsen we haar en zorgen we er zo misschien voor dat ze verlamd is? Dat is de positie waar ze ons in plaatsten toen de ambulance maar niet kwam. Dat kan niet.”

Excuses

Een woordvoerder van de Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust verontschuldigt zich voor de lange wachttijden. “Net als alle nooddiensten nationaal ervaren we druk op onze service. De veiligheid van onze patiënten is onze grootste bezorgdheid.”

