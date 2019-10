Moeder bevalt van gezonde zoon nadat ze samen chemotherapie ondergingen Kees Graafland

20 oktober 2019

12u27

Jade Devis (36) was nog niet halverwege haar zwangerschap toen ze een knobbeltje op een van haar borsten voelde. Ze had een zeldzame vorm van borstkanker. Een arts vertelde Jade dat het voor haar een kwestie van leven en dood was en dat het embryo mogelijk te jong was om de noodzakelijke behandeling te overleven. De Amerikaanse besloot voor zichzelf én het leven van haar kind te vechten. "Ik wilde niet toestaan dat een vreemdeling het lot van mijn kind zou bepalen."

Het bijzondere verhaal van Jade Devis uit Rancho Cucamonga, Californië, werd begin oktober opgetekend op de website van Loma Linda University. De vrouw werd uiteindelijk in het in kanker gespecialiseerde centrum van die universiteit geholpen. De afgelopen dagen wordt haar verhaal massaal opgepikt door Engelstalige media, waarbij vooral de foto van Jade (zonder haar) en haar baby in een ziekenhuisbed tot de verbeelding spreekt.

“Er werd me verteld mijn zwangerschap af te breken terwijl ik nog niet eens goed had doordacht hoe het moederschap zou worden”, zegt Devis. “Het was daarvoor vooral een leuk iets, totdat de arts zijn rapport pakte en me vertelde dat ik borstkanker had.”

Knobbeltje

In maart van dit jaar had de vrouw een knobbeltje op een van haar borsten gevoeld. Bij een eerste consult zei de dokter dat het niks was en waarschijnlijk met haar zwangerschap te maken had. Devis vertrouwde het niet, liet een biopsie doen en het weggenomen weefsel onderzoeken. De uitslag: Triple negatieve borstkanker, een vorm van borstkanker die voorkomt bij zo'n 15 tot 20 procent van de borstkankerpatiënten. “Als ik had geluisterd naar de eerste arts, was ik nu dood geweest.”

Ze moest chemotherapie ondergaan en besloot te proberen haar kind te houden. Chemotherapie tijdens de zwangerschap kan worden ondergaan zonder dat het complicaties voor het kind oplevert, maar bij artsen bestaat wel enige terughoudenheid bij het adviseren ervan.

Het contact met de aanstaande vader was toen al verbroken. “Zijn hartje klopte. Ik kon het kind in me voelen. Hij vocht. Ik moest ook vechten. Allerlei gedachten speelden in die tijd door mijn hoofd: ga ik mijn kindje zien? Ga ik het redden? Wat als hij het redt en ik niet?”

Chemotherapie

Devis onderging een borstbesparende operatie - onder algehele narcose - en daarna meerdere malen chemotherapie. Uiteindelijk beviel ze in juli van een gezonde zoon, Bradley. Hij blijkt de chemotherapie - waarmee de kersverse moeder in november klaar zal zijn - goed te hebben doorstaan.

“Ik noem hem mijn wonderbaby. Het is gek te bedenken dat een erg groot gevoel van angst mijn zwangerschap bepaalde. Ik voel me gezegend als ik naar mijn zoon kijk.”