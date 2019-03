Moeder aangeklaagd nadat zoontje (3) bijna verdrinkt in bubbelbad van resort Redactie

27 maart 2019

13u21

Bron: CNN, ABC News 0

De 36-jarige Apryl Connolly wordt in de Amerikaanse staat Florida aangeklaagd omdat haar zoontje van drie bijna verdronken was in het bubbelbad van een hotel. Connolly was op 24 maart samen met haar tweeling en hun vader in een hotel aan Daytona Beach. Toen het zwembadcomplex van het resort de deuren zou sluiten voor de avond, begon de vader hun spullen te pakken en bracht ze weg. De moeder bleef achter met de twee peuters. Zij zat aan een tafeltje in de buurt van het bubbelbad, maar had niet in de gaten dat de broertjes zonder begeleiding het bubbelbad opnieuw instapten. Een van de jongens had geen zwembandjes aan en kon zich niet boven water houden. De jongen bleef twee minuten onder tot een hotelmedewerker de peuter uit het water redde en begon te reanimeren. Ondertussen kwam de vader opnieuw toe en hielp bij de reanimatie. De moeder was al die tijd verward rond aan het lopen, maar hielp niet mee.

De vrouw heeft nu aan de politie toegegeven dat zij en de vader onder invloed waren. Ze hadden gedronken, wiet gerookt en de krachtige pijnstiller Oxycodon ingenomen. Connolly zegt ook dat ze dacht dat andere mensen haar zoontjes in het oog aan het houden waren terwijl haar man weg was. Ze is opgepakt en wordt aangeklaagd voor kinderverwaarlozing. De jongen stelt het goed.