Moeder (90) Duitse bondskanselier Angela Merkel overleden KVDS

10 april 2019

20u08 2 Buitenland De moeder van de Duitse bondskanselier Angela Merkel is overleden. Dat meldt de Duitse openbare radio-omroep MDR AKTUELL. Herlind Kasner werd 90 jaar.

Merkel is momenteel aanwezig op een speciale EU-top over de brexit en het lot van het Verenigd Koninkrijk. Een woordvoerder van de regering bevestigde het nieuws en vroeg om de privacy van de kanselier en haar familie te respecteren.





Herlind Kasner was van Poolse afkomst. Ze werd in 1928 geboren in Gdanks en was lerares Latijn en Engels.

Die Mutter von Bundeskanzlerin Merkel ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Regierungssprecher. Zugleich bat er, die Privatsphäre der Kanzlerin und ihrer Familie zu achten. MDR AKTUELL(@ MDRAktuell) link

Lees ook: Voor Merkel mag brexit wachten tot begin 2020