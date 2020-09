Moeder (77) sloot zoon (45) maandenlang op in Weense kelder ANA

10 september 2020

14u27

Bron: BELGA 0 Een 45-jarige man in Oostenrijk is naar eigen zeggen sinds april door zijn moeder opgesloten geweest in de kelder van hun huis in Wenen. De zaak werd ontdekt nadat de 77-jarige moeder de hulpdiensten verwittigde omdat haar zoon er slecht aan toe was.

Op weg naar het ziekenhuis vertelde de man in de ambulance dat hij maandenlang opgesloten had gezeten. Volgens de politie verkeerde hij zelfs in levensgevaar, maar dat is inmiddels geweken.

De moeder wordt verhoord en verdacht van vrijheidsberoving. Waarom ze de man zou hebben opgesloten, is niet bekend.