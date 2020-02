Moeder (44) die zwanger is van 22ste kind toont trots babybuikje op Instagram KVDS

08 februari 2020

10u47 5 Een Britse moeder die 30 weken zwanger is van haar 22ste kind, heeft trots haar babybuikje getoond aan haar volgers op Instagram. Volgens Sue Radford (44) gaat het heel goed met haar dochtertje dat op komt is. Ze postte ook dat ze trots was “dat er in deze buik al 22 kinderen gegroeid zijn”.

De bevalling staat gepland voor 15 april. Als alles goed gaat, wordt Sue die dag ingeleid. Dan wordt het gezin van haar en haar man Noel (48) nog maar eens wat groter. Nu telt het al 21 kinderen: Chris (30), Sophie (25), Chloe (24), Jack (22), Daniel (20), Luke (19), Millie (18), Katie (16), James (16), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (10), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie Alphia (4), Phoebe (3), Archie (2) en Bonnie Raye (1). Een van haar zoontjes – Alfie – werd in 2014 doodgeboren.

Groeispurt

Op YouTube - waar het gezin meer dan 140.000 volgers heeft - vertelde Sue vorig weekend dat de baby in haar buik mooi op het gemiddelde zit qua lengte en gewicht. “Ze doet het geweldig”, klonk het. “En er is nog tijd genoeg voor een laatste groeispurt.”





Sue was amper 13 toen ze voor de eerste keer zwanger werd van Noel, de liefde van haar leven, die ze op haar 7de leerde kennen. Op haar 14de beviel ze van zoon Chris. Hoewel het koppeltje nog heel jong was, besloot het toch om het kleintje te houden. Ze waren zelf geadopteerd en wilden dat hun zoon besparen. Sindsdien kregen ze bijna elk jaar een nieuw kindje. Intussen heeft het gezin Radford de naam het ‘grootste gezin van Groot-Brittannië’ te zijn. (lees hieronder verder)

Opmerkelijk: het koppel was aanvankelijk van plan om het bij 3 kinderen te houden. Na het 9de liet Noel een vasectomie uitvoeren, maar die werd later ongedaan gemaakt. Zowel bij het 20ste als bij het 21ste kind zwoer het koppel dat het daarmee volstond, maar elke keer kwam er weer eentje bij.

“Ze zullen nooit stoppen op een oneven cijfer”, merkte dochter Sophie schamper op toen Sue net bevallen was van haar 21ste. “Ik dacht echt dat Archie de laatste zou zijn, maar enkele maanden later zei mama ons dat ze weer zwanger was”, vulde dochter Chloe aan. “Ze mogen dan misschien niet van plan zijn om nog een kindje te krijgen, dat betekent niet dat het niet kan gebeuren.” (lees hieronder verder)

Het gezin woont in een voormalig verzorgingstehuis en doet ongeveer 400 euro per week op aan eten. De familie baat een bakkerij uit om de kost te verdienen en gaat er prat op dat ze buiten het kindergeld – 200 euro per week – geen enkele vorm van steun trekt van de overheid.

Blije gezichten

“We vervelen ons nooit”, vertelde Noel eerder al in een interview. “We hebben een huis vol blije gezichten en vinden het heerlijk om de kinderen rond ons te hebben. En zelf vinden ze het ook leuk dat ze deel uitmaken van een groot gezin.”

Sue en Noel hebben intussen ook al vier kleinkinderen. Hun dochter Sophie (25) werd al trotse mama van Daisy (6), Ayprill (4) en Leo (2) en hun zoon Chris (30) papa van Maisie.

