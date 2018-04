Moeder (42) wordt Instagramhit na gewichtsverlies van amper 6 kilo: "Ik voel me beter dan ooit" IB

05 april 2018

04u30

Bron: news.com.au, Instagram 1 Lerares Joanne Peters uit het Australische Melbourne was niet bijster actief voor ze haar twee kinderen, die nu negen en elf zijn, kreeg. De vrouw had last van depressies en kwam door de jaren heen enkele kilo’s bij, tot ze uiteindelijk 62 kilo woog. Een ontmoeting met een oude vriendin zorgde ervoor dat ze begon met afvallen.

“Voor mijn gewichtsverlies was ik mezelf altijd erg bewust van mijn lichaam. Ik haatte het dat ik me niet fit voelde en ik wist dat mijn dieet problemen veroorzaakte met mijn huid en dat de reden waarom ik me niet goed voelde, deels op mijn eetpatroon terug te voeren was”, vertelt Joanne. “Ik was mijn eigen grootste critica. Tot ik een oude vriendin ontmoette die ik al jaren niet meer gezien had. Zij was intussen tien kilo afgevallen en zag er geweldig uit. Ik voelde dat als zij het kon, ik het óók moest kunnen. Ze moedigde me aan om een Instagramaccount te openen om enkele inspirerende mensen te volgen.”

Deeltijds vasten en gewichtheffen

Inmiddels, vier jaar later is Joanne zélf een bron van inspiratie geworden voor anderen. De vrouw weegt nu 56 kilo en ziet er – ondanks het relatief geringe verschil in gewicht – totaal anders uit. Haar geheim? “Deeltijds vasten en gewichtheffen. Ik eet nu al mijn maaltijden binnen een periode van acht uur op een dag, tussen 12 uur ’s middags en acht uur ‘s avonds. Daardoor tussendoor vast ik en eet ik niets”, zegt de vrouw, die zegt tussendoor geen last te hebben van een onweerstaanbare trek in zoetigheden. “In de uren waarin ik vast, moet mijn lichaam haar energie halen uit mijn vetreserves”, legt de vrouw uit.

“Voor mij heeft het tussendoor vasten een wereld van verschil gemaakt”, zegt Joanne. “Ik houd niet van calorieën tellen en het is meer een middel dan een dieet. Het werkt goed voor mij omdat het ervoor zorgt dat ik niet 24/7 met eten bezig ben en mijn hang naar zoet is daardoor ook verdwenen. Ik geloof verder dat voedsel helend werkt en probeer dan ook zo ‘clean’ mogelijk te eten."

Fitness

Naast het vasten volgt de vrouw nu ook een relatief strak fitness-schema. “Ik begon pas echt serieus met fitness zes maanden na de geboorte van mijn tweede kind. Het ging meteen vrij goed, aangezien ik mijn lichaam eerst voldoende tijd gegeven had om te herstellen van de bevalling. Het grootste probleem waar ik in eerste instantie tegenaan liep, was dat ik erg zwak was, maar het duurde niet lang voor er verbetering optrad”, zegt ze de vrouw, die nu vijf keer per week een half uur tot veertig minuten gewichten heft in het fitnesscentrum en twee keer per week een lange wandeling probeert te maken.

Fitste ooit

“Ik voel me nu fantastisch goed in mijn vel en ben het fitste dat ik ooit geweest ben. Ik krijg veel complimentjes over mijn vooruitgang en mensen voelen zich geïnspireerd door me. Ik bewijs dat het nooit te laat is om je lichaam weer in vorm te krijgen nadat je kinderen hebt gehad. Mijn advies is om je op je eten te richten: wat je doelen ook zijn, je moet eerst weten wat je binnenkrijgt om ervoor te zorgen dat je trainingen zin hebben. Daarbovenop raad ik gewichtstraining aan en zorg ervoor dat je je lichaam steeds een beetje pusht. Workouts moeten nooit makkelijk zijn!”