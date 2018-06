Moeder (41) en zoontje (7) komen om na gigantische explosie op zolder kg

28 juni 2018

12u10

Bron: Belga 0 Bij een explosie in een huis in het Duitse Bremen zijn gisterennacht een 41-jarige moeder en haar 7-jarig zoontje om het leven gekomen. Na de explosie brak ook brand uit, waarbij een 70-jarige vrouw uit een aangrenzend huis stierf. Een politiewoordvoerster ging er deze morgen niet van uit dat nog andere mensen vermist werden. De oorzaak van de ontploffing was niet meteen duidelijk.

Rond 4.30 uur werden buren in het stadsdeel Huchting in hun slaap opgeschrikt door een luide knal, zei de woordvoerder van de brandweer, Michael Richartz. Op de zolder van een huis had zich een explosie voorgedaan. Het huis was helemaal vernield. Een aangrenzend huis ging volgens de politie ook in vlammen op.

De explosie was zo krachtig dat brokstukken tot 50 meter ver werden geslingerd. "Zoiets heb ik nog niet gezien", zei de woordvoerder van de brandweer. Ook andere woningen werden zwaar beschadigd. "Dat hun bewoners niet gewond raakten, is bijna een wonder", aldus de woordvoerder.

De gerechtelijke politie zoekt uit wat de oorzaak van de ontploffing was. De politie evacueerde uit voorzorg de bewoners van alle woningen in een straal van honderd meter. De brandweer was met een zeventigtal mensen ter plaatse.