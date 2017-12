Moeder (32) sterft aan ‘gebroken hart’ minder dan maand nadat ze zoontje (10) verloor Koen Van De Sype & Matthias Van Den Bossche

17u52

Bron: The Shields Gazette 0 Facebook Ashley met haar zoontje. Een Britse vrouw die een maand geleden haar zoontje (10) moest begraven, is maandag zelf gestorven. Ashley Tomlin (32) uit South Shields in het noorden van Engeland overleed aan een hartaderbreuk. “De lijkschouwer vertelde me dat hij eigenlijk ‘gebroken hart’ op de overlijdensakte wilde zetten, want dat was volgens hem wat het was”, aldus de vader van de vrouw.

Het is de derde keer in een maand tijd dat de familie Tomlin een geliefde moet begraven. “Op zondag 5 november stierf mijn vader James”, vertelt Keith Tomlin. “De dag erna mijn kleinzoon Jak, amper enkele uren nadat hij was beginnen te klagen over pijn in zijn borst. Bij allebei bleek het een hartaderbreuk te zijn. Jak kreeg zijn begrafenis in de kantine van de plaatselijke voetbalclub, waarvan hij zo’n fan was. Ashley omschreef haar zoon tijdens de dienst als ‘perfect op alle mogelijke manieren’.”

Noodlot

Volgens Keith ging het net weer wat beter met zijn rouwende dochter, toen het noodlot toesloeg. “Ze was weer begonnen met plannen maken en probeerde verder te gaan met haar leven na het tragische verlies van haar zoon. Met de hulp van heel wat mensen die haar graag zagen. We zouden tijdens de kerstvakantie allemaal samen naar Dubai gaan om onze gedachten te verzetten.” (lees hieronder verder)

Facebook Ashley met haar opa en zoontje. Alle drie stierven ze afgelopen maand aan een hartaderbreuk.

Maar zondagavond ging het fout. “Ashley was thuis met haar moeder Jill en ze hadden net samen een rustige avond doorgebracht”, aldus Keith. “Het was tegen middernacht toen Ashley naar de badkamer ging. Jill hoorde een vreemd geluid en toen ze binnenkwam, vond ze Ashley. Ze had een soort stuip. Jill belde meteen de hulpdiensten, maar die konden niets meer voor haar doen.”

Lijkschouwer

De artsen dachten aanvankelijk dat de vrouw een zware hartaanval had gekregen, maar de lijkschouwer ontdekte intussen dat er iets anders aan de hand was. “Ik heb hem gisteren gesproken en hij vertelde me dat Ashley gestorven is aan een hartaderbreuk, eigenlijk een ‘gebroken hart’”, aldus Keith. Er zal na de drie overlijdens onderzocht worden of het om een erfelijke aandoening in de familie gaat. (lees hieronder verder)

Facebook Jak was fan van FC South Shields. Hij kreeg zijn begrafenisdienst in de kantine van de club.

Keith zelf was in Azerbeidzjan toen hij het nieuws vernam. Hij keerde onmiddellijk terug naar huis om zijn ex-vrouw Jill bij te staan. “Ashley was ons enige kind. Ik ben bijna mijn hele familie kwijtgeraakt in vier weken tijd. Jill is de focus in haar leven kwijt. Haar dochter en kleinzoon waren haar alles. We weten niet hoe we dit ooit te boven moeten komen, maar het moet. Voor Ashley.”