Moeder (22) die zwaargewond raakte bij autocrash weet niet dat dochtertje (1) dood is en vrienden durven het haar nog niet te zeggen KVDS

08 mei 2018

17u57

"Het is erg moeilijk. Ze zal instorten als ze hoort dat haar kind dood is. We kunnen het niet gewoon vertellen, we moeten wachten op het juiste moment." Dat zeggen vrienden van de Zuid-Afrikaanse Shanei Norris (22). De vrouw raakte goed zes weken geleden zwaargewond bij een autocrash. Ook haar dochtertje Reanei (1) zat in de wagen en zij overleefde het niet. Maar niemand heeft het de jonge moeder al durven te vertellen.

Als je de Facebookpagina van Shanei bekijkt, zie je in een oogopslag dat haar dochter haar oogappel is. Er staan heel wat foto’s op van de twee samen, terwijl ze samen lachen en spelen.

Noodlot

Ze waren op 23 maart ook samen onderweg toen het noodlot toesloeg. De wagen van de vrouw raakte betrokken bij een frontale botsing toen ze haar dochtertje naar de opvang bracht in de stad Vereeniging, vlakbij Pretoria. “Reanei zat mooi vast in haar autostoel, maar de riempjes braken af door de impact van de crash en ze werd uit de wagen geslingerd”, vertelt vriendin van de familie Noelene van Blerk. De baby werd ter plaatse doodverklaard. (lees hieronder verder)

De jonge moeder was zwaargewond en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar lag ze in een coma. Ze onderging twee operaties voor een lelijk gebroken arm en been en liep ook interne verwondingen op. Haar milt moest eruit en ze had een scheur in haar lever. Hoewel ze intussen bij bewustzijn is, is ze zich nog steeds niet helemaal bewust van haar situatie. En ze vraagt ook niet naar Reanei. “Het is erg moeilijk”, aldus Van Blerk. “Ze zal instorten als ze hoort dat haar kind dood is. We kunnen het niet gewoon vertellen, we moeten wachten op het juiste moment.”

Therapeut

Dat moment is volgens Van Blerk als Shanei zich meer kan herinneren over het ongeval. “Ze is wakker, maar herinnert zich niet wat er gebeurd is. Ze heeft nog niet naar Reanei gevraagd en daarom hebben we het haar ook nog niet gezegd. We zullen ervoor zorgen dat er een therapeut aanwezig is als we het nieuws meedelen. Dat zullen haar mama en de vader van Reanei doen.” (lees hieronder verder)

Haar familie en vrienden herkent ze meestal wel. “We bezoeken haar en ze herkent ons vaak. Ze heeft haar kind al twee keer genoemd, maar elke keer begint ze meteen over iets anders. Ze beseft ook niet altijd dat ze in het ziekenhuis is en weet niet waar haar verwondingen vandaan komen.”

Van Blek zette een geldinzameling op om de jonge moeder naar een privéziekenhuis over te brengen. “Op de afdeling intensieve zorgen van het openbare ziekenhuis waar ze binnengebracht werd, was de zorg goed. Maar toen ze op een gewone afdeling lag, was het veel minder. Ze was zwak, kon niet eten en zich niet wassen. Ze had betere zorg nodig en meer operaties. We waren ook bang dat haar verwondingen zouden infecteren omdat ze niet voldoende verzorgd werden.” (lees hieronder verder)

De vrouw vertelde ook dat de dokters hen niets vertelden over haar diagnose. “We mochten maar een uur per dag bij haar en wisten niet of ze lijdt aan tijdelijk geheugenverlies of aan een permanente hersenbeschadiging”, klonk het nog.

Fysiotherapie

Zondag kwam dan het bericht dat de vrouw was overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Vanderbijlpark. Daar wordt ze nu verder onderzocht. Vermoedelijk zal ze nog flink wat fysiotherapie moeten krijgen en daarvoor wordt nog meer geld opgehaald.

Intussen is haar dochtertje begraven, maar er werd foto- en videomateriaal gemaakt zodat haar moeder later ook nog afscheid van haar kan nemen.