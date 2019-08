Moeder 21-jarige schutter El Paso belde politie met zorgen over wapen zoon Bonne Kerstens

08 augustus 2019

08u00

Bron: AD 2 Weken voor de dodelijke schietpartij in El Paso, waarbij 22 doden vielen, belde de moeder van de schutter met de politie in haar woonplaats Allen. Ze maakte zich zorgen over het kalasjnikov-achtige wapen dat haar zoon Patrick Crusius in bezit had.

De moeder belde de politie omdat ze het wapen niet vond passen bij de leeftijd van haar zoon, zijn mate van volwassenheid en zijn gebrek aan ervaring bij het hanteren van een dergelijk wapen. Dat bevestigen de twee advocaten van de familie naar aanleiding van berichtgeving van CNN.

Aan de telefoon werd haar door een agent verteld dat haar zoon het wapen legaal mocht houden. Er werd geen verdere informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld naam of verblijfplaats.

Er bestond bij de politie dan ook geen strafdossier van de 21-jarige schutter. ,,Hij was geen gewelddadig, onvoorspelbaar of explosief kind”, aldus de politie in een verklaring. De familie van de schutter geeft geen verklaringen meer over de zaak.

Mexicaanse migranten

Het dodental van de aanslag in de Amerikaanse stad El Paso is opgelopen tot 22. Twee van de gewonde slachtoffers zijn overleden in het ziekenhuis. De schutter zou een racistisch motief hebben gehad. In El Paso wonen veel Mexicaanse migranten. Van de 22 doden hadden zes de Mexicaanse nationaliteit.