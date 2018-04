Moeder (19) aangehouden na vondst babylijkje op balkon in Nederland "Dit is een zaak met alleen maar verliezers" Sander Sonnemans

12 april 2018

15u11 0 Het mysterie rond het stoffelijk overschot van de baby dat afgelopen weekeinde op een balkon van een woning in het Nederlandse Schiedam werd aangetroffen, is opgelost. Het pasgeboren kindje was er neergelegd door de moeder, een 19-jarige vrouw die in de flat woont. Ze is gisteravond aangehouden.

De politie wil niet zeggen of de dode baby een meisje of een jongetje is. Evenmin worden mededelingen gedaan over de doodsoorzaak van het kindje. Of sprake is van een misdrijf, is nog onduidelijk. Wel geeft de politie aan dat het achterlaten van het dode kindje op zichzelf al een strafbaar feit is. "Dit is een zaak met alleen maar verliezers."

De politie meldde dat de bewoners van de bewuste flat hadden verklaard het overleden kindje zaterdagmiddag op hun balkon te hebben gevonden. Vrij snel ging in de buurt het verhaal rond dat de dode baby in een vuilniszak vanaf een aanpalend wooncomplex op het balkon was gegooid. De politie was er snel uit dat dat scenario kon worden uitgesloten.

Vuilniswagen

Diezelfde dag werd de inhoud van een ondergrondse afvalcontainer tegenover de flat in een vuilniswagen gestort. Maandag werd die berg vuil op het terrein van afvalverwerker Irado door de forensische opsporing doorzocht op sporen.

De moeder van de baby woont in de flat met haar moeder en jongere broer. Welke bewijsmiddelen in de richting van de moeder wijzen, wordt door de politie niet gezegd. Wel wordt aangegeven dat het buurtonderzoek en het horen van getuigen belangrijke puzzelstukjes zijn geweest om de mysterieuze zaak rond te krijgen. "We moeten het gesprek nog aangaan met de moeder en houden daarom alle scenario's nog open. Het is te vroeg om nu al een bepaalde richting in te gaan", aldus een woordvoerder van de politie.