Modi legt eed af voor tweede ambtstermijn als premier van India bvb

30 mei 2019

16u38

Bron: Belga 0 De 68-jarige Narendra Modi heeft vandaag de eed afgelegd als eerste minister van India. Modi begint aan een tweede ambtstermijn als premier, nadat zijn hindoe-nationalistische partij BJP een overtuigende verkiezingsoverwinning had behaald.

Modi's partij BJP (Bharatiya Janata Party) haalde tijdens de zes weken durende verkiezingsstrijd in India haar beste score ooit en verpletterde haar grootste rivaal, de Congrespartij.

Modi legde vandaag de eed af voor het presidentieel paleis in New Delhi. De ceremonie werd door duizenden mensen bijgewoond. Na hem werden nog een vijftigtal leden van BJP en van alliantiepartners ingezworen als minister of staatssecretaris. Over de verdeling van de portefeuilles bestaat nog geen duidelijkheid.

De nieuwe Indiase regering bestuurt tot 2024.