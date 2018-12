Modern ‘Romeo en Julia’-liefdesdrama: Britse vrouw pleegt zelfmoord nadat haar vriend sterft AW

Een jonge vrouw werd enkele uren nadat haar vriend stierf in een verkeersongeluk, dood teruggevonden in haar woonst. Verscheurd door liefdesverdriet pleegde Alice Robinson (29) zelfmoord. Een leven zonder haar vriend achtte ze onmogelijk.

Alice Robinson woonde nog maar net in Perth (Australië) met haar vriend Jason Francis (29). De twee zijn afkomstig van Groot-Brittannië, reisden de wereld rond en bleven in Australië plakken. Maar het liefdesverhaal van de twee liep erg dramatisch af.



Nadat Jason samen met enkele vrienden van zijn rugbyteam een namiddag had gedronken, stuurden ze hem met een taxi naar huis. De jongeman had duidelijk enkele glaasjes te veel op en zijn ploegmakkers wilden dat hij veilig thuis zou geraken. Diezelfde avond werd Jason echter dood teruggevonden op de weg, vlakbij zijn huis. Hij was aangereden door een pizzakoerier die onmiddellijk de politie verwittigde. Volgens de 18-jarige koerier lag Jason al op de grond waardoor hij hem niet had gezien.

Loeiende sirenes

Alice wachtte intussen haar vriend op, slechts 200 meter van de plaats verwijderd waar hij werd aangereden. Toen ze werd opgeschrikt door sirenes, ging ze onmiddellijk kijken. Al snel zag ze dat haar grootste vrees werkelijkheid geworden was: de sirenes loeiden voor haar vriend.



Ze vergezelde Jason naar het ziekenhuis waar hij later aan zijn verwondingen stierf. Nog eens 24 uur later werd Alice dood teruggevonden. Na acht jaar samengeleefd te hebben met haar vriend, een wereldreis en het besluit om de rest van hun leven in Australië door te brengen, kon ze de gedachte niet verdragen het allemaal plots zonder hem te moeten doen. En haar liefdesverdriet dreef haar tot zelfmoord.

“Prachtig meisje van mij"

Haar familie in Groot-Brittannië reageerde emotioneel op het liefdesdrama: “Ik ben er kapot van maar wil iedereen laten weten dat mijn mooie dochter is heengegaan. Ze was radeloos en kon de gedachte om zonder haar geliefde te moeten leven niet verdragen. Daarom koos ze om haar eigen leven te nemen”. Dat schreef de moeder van Alice in een Facebookpost. “Ik en mijn man rouwen om het verlies van twee prachtige mensen. Rust in vrede prachtig meisje van mij.”

Ook zijn teammaten reageerden onthutst op het overlijden van Jason: “Jase en Alice maakten nog maar net deel uit van onze club, maar het was alsof ze hier altijd gewoond hadden”. Alice had de meest aanstekelijke lach terwijl Jason “indruk maakte met de hoeveelheid eten die hij tijdens onze barbecues naar binnen werkte”.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.