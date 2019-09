Modellenscout, en goede vriend van Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel beschuldigd van verkrachting in Frankrijk bvb

07 september 2019

17u26

Bron: Belga 0 Modellenscout Jean-Luc Brunel, een goede vriend van Jeffrey Epstein, is door een voormalig topmodel voor het Franse gerecht beschuldigd van verkrachting. De naam van Brunel werd ook genoemd in het Amerikaanse onderzoek naar de in juli dood in zijn cel aangetroffen miljardair. Epstein werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes misbruikt te hebben.

In een brief die donderdag overgemaakt werd aan het Franse gerecht beschuldigt het 46-jarige Nederlandse ex-model Brunel ervan haar gedrogeerd en verkracht te hebben in een appartement in Parijs begin jaren 90, toen ze nog maar net meerderjarig was.

Volgens het voormalig topmodel verbleven meerdere mannequins in de woning in avenue Hoche, nabij de Champs-Elysées, en werden er dagelijks recepties georganiseerd met "rijke zakenmannen die vergezeld werden van zeer jonge meisjes".



"Mijn cliënte weet dat haar getuigenis niet meer kan leiden tot vervolging van mijnheer Brunel, maar ze wil toch getuigen, om het onderzoek vooruit te helpen", aldus de advocate van de vrouw, meester Anne-Claire Le Jeune. Haar cliënte wil anoniem blijven.

