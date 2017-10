Modellen getuigen: "Weinstein ging ook tekeer in de modewereld" LB

12u54

Bron: LA Times, Financial Times, VICE 0 getty Harvey Weinstein, zijn vrouw Georgina Chapman, Elena Perminova en Donna Air bij de modeshow van Burberry tijdens London Fashion Week in 2014. Nieuwe getuigenissen in de kranten Los Angeles Times en Financial Times leggen bloot hoe Harvey Weinstein, de topproducer uit Hollywood die door meer dan 50 vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, ook slachtoffers maakte in de modewereld. Niet minder dan elf voormalige en huidige modellen hebben Weinstein beschuldigd van "een hele reeks seksuele misdragingen".

In The Los Angeles Times komen een tiental insiders uit de modewereld aan het woord die minstens twee voordien niet gemelde incidenten aan het licht brengen.

Terwijl hij in Hollywood furore maakte, ging Weinstein zich ook in de modewereld mengen. Zo produceerde hij de tv-show 'Project Runway', die in 2004 werd gelanceerd, en investeerde hij in 2007 in het modelabel Halston, waar hij in de raad van bestuur zetelde. Zo kon hij zijn slachtoffers beter benaderen. Het ging daarbij vaak om jonge vrouwen die hun eerste stappen in de modellenwereld zetten.

EPA

Het voormalige Braziliaanse model Juliana De Paula verklaarde dat Weinstein haar betastte en haar dwong andere modellen te kussen in zijn loft in New York in 2007. Toen ze weerstand bood, rende hij haar naakt achterna in het appartement. Hij brak daarbij een glas en dreigde ermee zichzelf te verwonden.

Weinstein woordvoerster zei dat dit relaas "verzonnen" was en zei dat Weinstein de aantijgingen van ongewenste intimiteiten met andere vermeende slachtoffers "ondubbelzinnig ontkent".

In Los Angeles Times omschrijft een Australisch model hoe ze zich in de badkamer van een hotelkamer opsloot om te ontsnappen aan een ongewenste massage door een naakte Weinstein. Daarnaast is er het verhaal van een Brits model dat hij wilde overhalen over te stappen naar een modeagentschap waar hij meer connecties had. Dat was volgens die vrouw "een manier om zijn macht te laten gelden".

REUTERS Juryleden wijlen L'Wren Scott, Nina Garcia, Michael Kors en gastvrouw Heidi Klum tijdens de Project Runway-show op New York Fashion Week in 2011. Weinstein was producer van de tv-show.

Geheimhoudingsdeal

Een formeel mechanisme gaf Weinstein macht over minstens één slachtoffer: een overeenkomst van geheimhouding. Zelda Perkins, één van Weinsteins voormalige assistentes in Londen, verbreekt na negentien jaar die overeenkomst en getuigt hoe Weinstein haar jarenlang seksueel belaagde. Dat meldt The Financial Times. De eerste keer dat de twee samen waren in zijn hotelkamer in Londen, kwam hij uit de badkamer in zijn ondergoed en vroeg hij Perkins hem te masseren. "Dergelijk gedrag deed zich voor telkens ik alleen was met hem", getuigt Perkins. "Ik moest hem vaak wekken in zijn hotelkamer en dan probeerde hij me in bed te sleuren".

Via een woordvoerder liet Weinstein andermaal weten dat hij die beschuldigingen ontkent. De advocaten van Perkins en Weinstein schikten in 1998 voor 250.000 pond (vandaag zowat 290.000 euro) schadevergoeding voor Perkins en een andere vrouw die Weinstein van ongewenste intimiteiten beschuldigde. Die schadevergoeding was gekoppeld aan een geheimhoudingsdeal die de vrouwen moesten ondertekenen. Daardoor mochten ze niet openlijk spreken over de beschuldigingen, maar Perkins stelt in de krant dat ze die overeenkomst verbreekt om vrouwen die dergelijke zaken meemaakten een hart onder de riem te steken. "Als niemand dit doet, kan er geen debat komen over dergelijke flagrante overeenkomsten en de druk die daardoor op slachtoffers wordt uitgeoefend", stelt Perkins.