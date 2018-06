Model wil met foto aantonen dat ze niet zo perfect is, maar gaat compleet de mist in Karen Van Eyken

Bron: Huffington Post, Daily Mail 2 Steeds meer zogenoemde influencers willen hun ware ik tonen op sociale media. Ze nemen hun volgers stelselmatig mee achter de schermen van de opsmukkende filters en gratis reizen om aan te tonen hoe normaal ze zijn. En ook het 24-jarige Australische model Gabrielle Epstein is op die trein gesprongen. Ze toonde onverbloemd - #nofilter - haar (minuscule) imperfectie - maar bijna niemand zag ze.

Epstein postte een bikinifoto met het bijschrift: "Indien je goed kijkt, dan kan je een litteken zien op mijn been".

Maar euh ... zien jullie het?

Geen wonder dus dat het effect waar ze zo op hoopte, gewoon uitbleef. Heel wat volgers klaagden dat de imperfectie dan blijkbaar te klein was om met het blote oog te zien. En dat het op die manier dus helemaal te belachelijk voor woorden was. Het zette sommigen ook aan om op de 'ontvolg-knop' te klikken.

Anderen namen de Instagrampost dan weer wel goed op en vertelden over hun eigen littekens.

Het model reageerde door te stellen dat ze de mensen die haar niet meer volgden, niet zou missen.

Twee dagen na de controverse begreep Epstein dat dit alles toch niet zo'n goed idee was en besloot wijselijk om het bijschrift te wijzigen. Nu staat er eenvoudigweg "Goedemorgen" te lezen. Haar volgers zijn ongetwijfeld erg benieuwd hoeveel 'echter' ze in de toekomst nog zal worden.

