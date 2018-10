Model dat celstraf kreeg na rijden zonder rijbewijs en poging om politie om te kopen met triootje eist champagne en oesters in cel. En ze is boos omdat ze die niet krijgt KVDS

03 oktober 2018

11u56

Bron: Mash, Komsomolskaya Pravda, The Mirror, The Sun 24 Een Russisch Instagrammodel beleeft de nachtmerrie van haar leven in de gevangenis nadat ze veroordeeld werd voor rijden zonder rijbewijs en het aanvallen van de agenten die haar bekeurden. Kira Mayer (24) krijgt er niet de voorkeursbehandeling die ze gewoon is. En dat bevalt haar niets.

De problemen van de vrouw begonnen in mei. Ze was op weg naar een afspraak om haar nagels te laten verzorgen, toen ze met haar Mercedes aan de kant werd gezet in Moskou. Verkeersagenten hadden immers vastgesteld dat ze reed zonder rijbewijs. Ze bleek sinds november ook een rijverbod van 15 maanden te hebben nadat ze er na een ongeval vandoor ging. Toen de vrouw te horen kreeg dat ze niet verder mocht rijden met haar wagen, ontstak ze in blinde woede.

Roepen en tieren

Mayer begon te roepen en te tieren en probeerde het verslag dat een van de agenten aan het maken was, uit zijn handen te trekken. Vervolgens krabde en schopte ze de inspecteur. Toen ze merkte dat het geen effect had, gooide ze het over een andere boeg en bood ze de agenten seks aan als ze een oogje zouden dichtknijpen. Solo of een triootje.





De agenten bedankten en sloegen haar in de boeien. Toen ze voor de rechter verscheen, pleitte ze schuldig en verontschuldigde ze zich. “Als ik me veel zorgen maak, verlies ik de trappers. Maar ik doe mijn best om mezelf onder controle te krijgen”, getuigde ze. Veel indruk maakte het niet, want ze werd veroordeeld tot 18 maanden cel en in handboeien naar de gevangenis gebracht. (lees hieronder verder)

Ze sloot eerst wel nog haar Instagramaccount af, waar ze bijna 150.000 volgers had. Die verwende ze met beelden van haar glamoureuze leven. Zo postte ze foto’s waarop te zien was hoe ze genoot van vakanties in Dubai en Parijs, rondreed in luxewagens en dineerde in de meest exclusieve restaurants. Ze was ook een tijdlang vriendin van zanger en acteur Aleksej Vorobjov, of Alex Sparrow zoals hij zich internationaal laat noemen. “Als mijn fantastische leven me ooit gaat vervelen, zal ik wel trouwen en afzien zoals normale mensen”, schreef ze daar onder meer. (lees hieronder verder)

Op dat afzien lijkt ze echter niet te moeten wachten. Want haar leven in de cel verloopt niet meteen zoals ze gewoon is, volgens de Britse krant The Mirror. Ze zou een hele reeks eisen gesteld hebben en ze is er niet over te spreken dat daar niet aan tegemoet wordt gekomen.

“Toen ze me een vreemde pap brachten als ontbijt, vroeg ik of ik een warme croissant kon krijgen, vers sinaasappelsap, een omelet en kaas”, doet ze het verhaal. “Ik dacht dat je hier gewoon eten kon bestellen zoals in een hotel. Maar ze lachten me uit. Ze hebben hier ook van die lelijke metalen kommen. Daar kan ik niet uit eten. Ik ben bang.”

Restaurant

De vrouw zegt ook niet te kunnen begrijpen waarom ze geen eten kan laten leveren van een restaurant en ze geen comfortabeler bed krijgt. “Ik heb al aangeboden om hier een betaalde service te lanceren waarmee je eten kan laten brengen, zodat er oesters en vis verkrijgbaar zijn. Ik snák echt naar oesters. Mijn bed is gemaakt van metalen staven. Ik vroeg een normaal exemplaar met een orthopedische matras en ze lachten me opnieuw uit.” (lees hieronder verder)

Zelfs een smartphone krijgt ze niet, hoewel haar eisen naar eigen zeggen niet hoog liggen. “Ik vroeg om de meest eenvoudige iPhone en internet en ze lachten gewoon nog harder.”

Mayer laat zich echter niet uit het veld slaan en ze wil nu een bedrijfje oprichten in de cel. Zo wil ze haren kopen van vrouwelijke gedetineerden voor 60 euro en die doorverkopen aan het tienvoud buiten de gevangenis, om er haarextensions van te maken. Om haar leven achter de tralies wat makkelijker te maken zou ze de opbrengst aan de gevangenis schenken. Het is niet duidelijk of de directie in haar businessplan mee wil gaan.

Beproeving

Haar beproeving in de cel heeft echter niet alleen te maken met de exuberante eisen die ze stelt op het vlak van comfort. De vrouw – die zichzelf als “een prinses” omschrijft – blijkt ook niet zo goed te liggen bij haar medegedetineerden. Zo zou ze al naar het ziekenhuis gevoerd zijn nadat een vrouw kokend water over haar heen goot. Ze beweert dat de andere gevangenen “jaloers” zijn op haar uiterlijk en er niet mee kunnen lachen dat ze weigert om de ongeschreven regel te volgen dat nieuwkomers de cellen en de toiletten moeten poetsen.