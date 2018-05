Model (32) belandt in coma tijdens operatie die helemaal niet nodig was HR

13 mei 2018

12u02

Het Braziliaanse model Liziane Gutierrez (32) is in het Turkse Istanbul in coma belandt. De vrouw was stiekem naar daar gereisd voor een operatie die volgens familieleden én dokters totaal overbodig was.

Liziane Gutierrez kwam vorig jaar nog in het nieuws omdat ze de Amerikaanse R&B-zanger Chris Brown had aangeklaagd. Ze beweerde dat hij haar had geslagen in een hotelkamer in Las Vegas. Daarover won ze een rechtszaak tegen de rapper. Ze zou toen 70.000 dollar schadevergoeding gekregen hebben. Maar nu vergaat het haar minder goed.

Liziane vecht in een ziekenhuis in Istanbul voor haar leven. De anesthesie bij de operatie zorgde voor een ernstige reactie in haar lichaam, waarna de vrouw in coma werd gebracht. Ze zou in levensgevaar verkeren. De liposuctie die liet uitvoeren, was volgens een familielid totaal overbodig. Liziane woont normaal in de Verenigde Staten. Maar wilde geen enkele dokter de liposuctie uitvoeren. Volgens hen was er helemaal geen overtollig vet om weg te nemen. Maar de vrouw was zo vastbesloten, dat ze zonder dat haar familie het wist, stiekem naar Turkije reisde om zich daar toch te laten opereren.