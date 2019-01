Modderstroom treft huwelijksfeest in hotel in Peru: zeker 15 doden bvb

27 januari 2019

18u34

Bron: Belga 0 Een modderstroom heeft gisteravond een spoor van vernieling getrokken door een hotel in het zuiden van Peru, waar net een huwelijksfeest aan de gang was. Er vielen zeker 15 doden en 34 gewonden, zo deelde de lokale overheid mee.

"De modderstroom trof het hotel met veel geweld", aldus de burgemeester van de stad Abancay. Een muur die het hotel moest beschermen tegen vallende stenen en aardverschuivingen, begaf het. Ook een buitenmuur van het hotel stortte in, waardoor het dak op de feestvierders viel.

Er waren meer dan honderd mensen aanwezig op het huwelijksfeest. Dertien mensen werden dood aangetroffen in het hotel, twee anderen overleden in het ziekenhuis.



De modderstroom werd veroorzaakt door hevige regenval in de regio.