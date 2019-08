Modderstroom sleurt wagens mee in Zwitserse Alpen: grote zoekactie naar twee vermisten HAA

11 augustus 2019

22u54

Bron: Belga, Swiss Info 0 Felle onweersbuien hebben zondagavond een modderstroom veroorzaakt in het Zwitserse plaatsje Chamoson. Twee voertuigen werden meegesleurd, evenveel mensen zijn vermist. In de omgeving van Châtelard, in het kanton Wallis, is een grote zoekactie opgezet.

De identiteit van de twee vermisten is niet bekend. Het is ook onduidelijk of ze samen in de auto zaten, of apart onderweg waren. De zoekactie zal mogelijk de hele nacht duren, zegt een woordvoerder van de hulpdiensten. Een zeventigtal agenten en brandweermannen is ter plaatse. Er is ook een helikopter ingezet.

De onweders gingen gepaard met zware hagelbuien en deden de Losentse-rivier in de westelijke Alpen overstromen, waarna de modderstroom ontstond. Vorig jaar richtte een modderstroom in het nabijgelegen dorpje Grugnay al een ravage aan, zonder slachtoffers te maken. Beelden van dat indrukwekkende natuurgeweld gingen toen viraal.