Mocromaffia driester dan ooit: advocaat kroongetuige geliquideerd op straat in Amsterdam AW TT

18 september 2019

08u59

Bron: AD.nl, ANP, Belga 58 De advocaat van de Nederlandse kroongetuige Nabil B. is vanmorgen in de straat waar hij woont, in Amsterdam, doodgeschoten. Het gaat om de 44-jarige Derk Wiersum, bevestigt nu ook de politie. Wiersum laat twee jonge kinderen achter. Nederlandse politici en de gerechtelijke wereld reageren gechoqueerd.

De schietpartij vond vanmorgen om 7.30 uur plaats. Op een foto van een getuige is een wit laken en een afzetlint te zien. De man onder het laken, Derk Wiersum, was de advocaat van Nabil B., een kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie en gevreesde moordbende van de voortvluchtige Ridouan Taghi (41).

De schutter is volgens de woordvoerder te voet gevlucht. Het zou gaan om een man van tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij heeft een slank postuur, is zo’n 1 meter 75 lang, was in het zwart gekleed en had een trui met een kap aan. Volgens een buurtbewoner vuurde de dader twee schoten af.



Volgens bronnen bij onze collega's van het Algemeen Dagblad werd Wiersum al eerder bedreigd en sprak hij met collega’s over de noodzaak van beveiliging. Tot vorige week werd de advocaat in elk geval niet beveiligd. Als advocaat van B. werd hij samen met zijn cliënt wel afgeschermd tijdens zittingen in de rechtbank. Ook surveilleerde de politie vaker dan gebruikelijk in zijn buurt in Amsterdam.

We kunnen bevestigen dat het slachtoffer van de liquidatie de 44-jarige strafrechtadvocaat Wiersum betreft. Onderzoek op Imstenrade is in volle gang. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Mocromaffia

Ridouan Taghi wordt beschouwd als meest gezochte crimineel van Nederland: hij wordt gezien als een van de kopstukken van de zogenaamde Mocromaffia, en zou verantwoordelijk zijn voor zeker elf moorden.

Die Mocromaffia is een criminele groep, voornamelijk bestaande uit criminelen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst. De drugsbende werd groot door cocaïnehandel via de haven van Antwerpen. Maar in 2012 liep het grondig mis en ging er een lading cocaïne van maar liefst 200 kilogram verloren. Er ontstond hevige ruzie waarna de groep uit elkaar viel.

Sindsdien zijn er meer dan dertig liquidaties gepleegd in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Inmiddels bestaat deze oorlog niet meer uit deze twee kampen en is het strijdveld diffuser geworden.

Kroongetuige

De Utrechter Nabil B. (32) werd vorig jaar in maart door het Nederlandse gerecht als een belangrijke kroongetuige gepresenteerd in het liquidatieproces-Marengo, met Ridouan Taghi als een van de opdrachtgevers. B. was betrokken bij meerdere liquidaties en kent de organisatie van binnenuit. Omdat hij zelf klem kwam te zitten in het criminele milieu, besloot hij in maart 2018 over te lopen naar justitie. Een week nadat hij als kroongetuige werd gepresenteerd, werd zijn volstrekt onschuldige broer als vergelding al vermoord in Amsterdam-Noord.

Direct daarna werden zijn andere familieleden in allerijl in safehouses ondergebracht. Zij worden nog steeds intensief beschermd.

Recent werd bekend dat Nabil B. zo ontevreden is over de bescherming die de politiedienst Team Getuigen Bescherming (TGB) biedt, dat hij een deel van zijn beschermingsdeal met het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft opgezegd. Daarmee verklaarde hij zichzelf als het ware vogelvrij en zette hij het OM onder druk om zijn veiligheidssituatie te verbeteren.

Monsterproces

De rechtszaak tegen de bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi en medeverdachte Saïd Razzouki, die ook voortvluchtig is, is een van de grootste strafprocessen in de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Met ruim 16 verdachten die in totaal worden gelinkt aan vijf moorden, drie moordpogingen en het voorbereiden van nog eens drie moorden is het gerust een monsterproces te noemen. In wisselende samenstelling worden de verdachten van tal van misdrijven beschuldigd. De motieven voor de al dan niet voltooide moorden lopen uiteen van wraak voor verraad tot woede over niet-betaalde schulden.

Midden juli werd B. voor het eerst ondervraagd als kroongetuige op het proces. Geschminkt en vermomd nam hij plaats in een speciale cabine in de bunker van de extra beveiligde rechtbank nabij luchthaven Schiphol.

Een inhoudelijke behandeling van het proces was op zijn vroegst pas voor 2020 voorzien. Nabil B. zou in ruil voor zijn 41 belastende verklaringen korting krijgen op de strafeis van 12 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft een bedrag van 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar Taghi en Razzouki.

“Aanslag op onze rechtsstaat”

Regeringspartij CDA en oppositiepartij PvdA spreken van “een regelrechte aanslag op onze rechtsstaat”. Premier Mark Rutte (VVD) spreekt voorlopig enkel over “zeer verontrustende berichten”. “Het onderzoek is volop gaande. Minister Grapperhaus (van Justitie, red.) laat zich nu op de hoogte stellen. Zodra we meer weten zullen we dat laten weten.”

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is “zeer geschokt” dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. “We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet”, zegt een woordvoerder.

Ook de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is “diep geschokt”. Volgens de vereniging verliest de strafrechtadvocatuur “een goede, bekwame en fijne collega”. “Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen”, aldus de organisatie.