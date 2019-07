Mobieltje van Braziliaanse president Bolsonaro gehackt

25 juli 2019

Hackers hebben het gemunt op het mobieltje van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Dat maakt het ministerie van Justitie donderdag bekend. De president is geïnformeerd over de incidenten, die beschouwd worden als een gevaar voor de nationale veiligheid, klinkt het in een statement.