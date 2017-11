Mladic schuldig aan genocide Srebrenica, moord en terreur Oorlogsmisdadiger uit rechtszaal verwijderd na toiletbezoek en bloeddruktest Gerben van 't Hof - Kees Graafland

11u52

Ratko Mladic heeft zich tijdens de burgeroorlog in Bosnië schuldig gemaakt aan genocide in Srebrenica. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft de toenmalige bevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen vanochtend schuldig bevonden. Mladic leverde "een significante bijdrage'' aan de misdaden, zei rechter Fons Orie. Zijn straf volgt nog.

Het voorlezen van het vonnis werd vanochtend ernstig vertraagd. Mladic werd al langer door ziektes geplaagd, moest naar het toilet en onderging toen ook een aantal bloeddruktests.

Het toiletbezoek van vijf minuten liep uit tot meer dan een half uur. Tijdens de schorsing is een aantal keren zijn bloeddruk gemeten, zeiden zijn advocaten. Die bloeddruk is volgens de advocaten gevaarlijk hoog. Ze vroegen om uitstel van het voorlezen van het vonnis maar daar wilde de rechter niet aan.

Volgens Mladics advocaten waren de gemeten waarden gevaarlijk hoog. Zij vroegen daarom om uitstel van het vonnis. De Nederlandse rechter Alphons Orie, voorzitter van het tribunaal, stemde daar echter niet mee in. Volgens de aanwezige arts kon de zitting verder. Daarop werd Mladic zo boos, dat de rechter hem uit de zaal liet verwijderen.

Eerder vanochtend werd duidelijk dat Mladic onder protest aanwezig is bij de zitting. Volgens zijn advocaten zou de door ziektes geplaagde oud-commandant eigenlijk niet in staat zijn de zitting bij te wonen. Mocht een onderbreking van de zitting volgens hen hierom nodig zijn, dan zouden ze daarom vragen.

Straf

Ratko Mladic hoort vandaag in Den Haag welke straf hij krijgt. Het Joegoslavië-tribunaal houdt de 'Slager van Srebrenica' verantwoordelijk voor de ergste oorlogsmisdaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Met de uitspraak komt een einde aan een proces dat al ruim vijf jaar duurt.

Buiten bij het gebouw van het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag stonden vanochtend tientallen cameraploegen, schrijvende journalisten en fotografen van over de hele wereld. Ook zijn er veel nabestaanden en betrokkenen die de uitspraak bijwonen.



Veel mensen die vanuit de Balkan-regio naar Den Haag zijn gekomen, dragen spandoeken met teksten als 'Geen straffeloosheid voor oorlogsmisdadigers' en 'Wij gedenken de 8372 slachtoffers van de genocide'. Velen dragen ook portretten van slachtoffers bij zich. Een jonge vrouw uit Sarajevo, Lea Bajric, vertelt dat ze weliswaar een kind was toen de oorlog uitbrak, "maar ik heb nooit een kind kunnen zijn". "De wereld heeft Bosnië destijds in de steek gelaten, en de wereld heeft er ook nog eens niets van geleerd. Kijk maar naar Syrië."

Een moeder uit het dorp Ilijas, vlak ten noordwesten van Sarajevo, komt om te horen dat Mladic op alle punten schuldig wordt verklaard en de hoogste straf krijgt. De vrouw raakte destijds haar man en zeven familieleden kwijt. Die zijn nog steeds vermist, net als talloze andere inwoners van haar dorp.

AFP Veel nabestaanden voorafgaand aan de zitting van het Joegoslavië-tribunaal waarin Ratko Mladic zijn straf hoort.

Vonnis

Om 10.00 uur begon de rechter van het VN-tribunaal met het voorlezen van het vonnis tegen de oud-bevelhebber. Het doornemen van alle aanklachten en het motiveren van de uitspraak zal naar verwachting zeker anderhalf uur in beslag nemen. Het gaat om een samenvatting van het vonnis.

Verslaggever Gerben van 't Hof van onze collega's van AD.nl is aanwezig bij de zitting en doet hieronder via Twitter rechtstreeks verslag. Het artikel gaat verder onder zijn tweets uit de rechtszaal.

Proces

Voormalig commandant Mladic werd in 2011 opgepakt in Servië, na een jarenlange zoektocht. Het proces tegen Mladic begon op 16 mei 2012 en duurde lang. De vertraging werd onder meer veroorzaakt doordat er maar liefst 164 getuigen moesten worden gehoord. Maar ook ziekte en zelfs lekkage in het tribunaal speelden een rol.



Afgelopen december startten de aanklagers eindelijk met hun slotbetoog tegen de inmiddels 74-jarige Mladic. Zij beschuldigen hem van genocide en eisen dat hij een levenslange celstraf krijgt opgelegd.

Getty Images Ratko Mladic tijdens de zitting vanochtend.

Massa-slachtingen

De voormalige commandant zou bevel hebben gegeven voor de massa-slachtingen rond de Bosnische enclave Srebrenica. Deze kostten in juli 1995 aan meer dan 7.000 moslimjongens en -mannen het leven.

Hiermee zou Mladic volgens de aanklagers met geweld een zuiver Servische republiek hebben willen creëren in Bosnië. Samen met de politiek leider van deze republiek, Radovan Karadzic, die na een proces van bijna acht jaar in maart 2016 werd veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar.

Mladics advocaat Dragan Ivetic eist vrijspraak van zijn cliënt. Mladic heeft nooit het bevel gegeven tot moordpartijen, en de slachting rond Srebrenica bestond uit wraakacties van personen over wie de oud-commandant geen enkele controle had, aldus Ivetic.