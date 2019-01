Mitt Romney zal het volgend jaar niet opnemen tegen Trump, “maar weet nog niet of ik hem zal steunen” TT

03 januari 2019

11u12

Bron: Politico, CNN 0 Nieuwbakken Amerikaans senator en voormalig Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney zegt dat hij zich in 2020 geen kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen. Romney zal dus geen uitdager worden van huidig president Donald Trump binnen de Republikeinse partij. Maar dat wil niet zeggen dat hij Trump zal steunen. “Het is te vroeg om die beslissing te nemen”, aldus Romney.

Romney, die in 2012 de presidentsverkiezingen verloor van Barack Obama, was deze week bijzonder kritisch voor Trump. In een column in The Washington Post haalde hij uit naar zijn partijgenoot die “de natie verdeelt en woede zaait”. “Donald Trump ontbreekt het karakter om een land te leiden”, klonk het streng. Trump reageerde weinig onder de indruk en herinnerde Romney er fijntjes aan wie uiteindelijk president is geworden.

Romneys uitspraken voedden meteen de geruchten dat hij volgend jaar misschien opnieuw een gooi zou willen doen naar het presidentschap. Romney werd in november verkozen als senator voor de staat Utah en maakt vandaag zo zijn herintrede in de nationale politiek.

Maar Romney ontkent die geruchten nu al meteen. Op CNN verklaarde hij dat hij Trump niet zal uitdagen in de Republikeinse voorverkiezingen. “Zoals je misschien gehoord hebt, heb ik het eerder al geprobeerd”, zei hij licht ironisch. “Ik heb het al eens mee gemaakt.” Romney ging ook in op Trumps repliek. “Ik erken dat de president succes had, en ik niet. Hij heeft iets gedaan wat mij niet is gelukt. Hij won. En ik erken en apprecieer dat. Maar ik ga het niet opnieuw proberen. We zullen zien of iemand anders het wel doet. De tijd zal raad brengen.”

Romney wilde dan ook nog niet zeggen of hij Trump volgend jaar zal steunen in een poging herverkozen te worden. “Het is te vroeg om daar nu al een beslissing over te nemen. Ik wil eerst de alternatieven afwachten.”