Mitt Romney over Trumps omstreden telefoontje: "Dat is tenslotte onwettig"

Bron: Axios 0 Er komen barsten in het Republikeinse front dat het in principe voor Donald Trump opneemt in de lopende afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president. In een interview met Axios on HBO zei Republikeins senator Mitt Romney zondag: “We kunnen niet aanvaarden dat presidenten het buitenland gaan vragen om iets van politieke waarde te verschaffen. Dat is tenslotte tegen de wet.”

Niet alle Republikeinen lijken Trump nog onvoorwaardelijk te steunen. Eind vorige week liet Republikeins afgevaardigde Francis Rooney uitschijnen dat hij openstaat voor de eventuele afzetting van Trump als president van de VS. “Ik ben mij er erg van bewust dat tijdens Watergate iedereen die ik kende, zei: ‘Oh, ze hebben het gewoon op Nixon gemunt, het is een heksenjacht’. Het bleek geen heksenjacht, het was echt erg”, zei Rooney. Daags daarna kondigde hij aan dat hij niet wil herverkozen worden als Congreslid. Hij gaat met pensioen en hoeft dus niet meer te vrezen voor zijn carrière, als hij tegen de wil van de president zou ingaan.

Zondagavond gaf senator Mitt Romney, die het in 2012 opnam tegen Barack Obama in de race naar het Witte Huis, dan een interview aan Axios on HBO. Romney had kritiek op Donald Trump: op zijn retoriek, hoe hij de Koerden in de steek liet, hoe hij Oekraïne en China hulp had gevraagd om een van zijn politieke tegenstanders in diskrediet te brengen, en ook op Trumps privéleven. Romney had het over “het betalen van een pornoster voor seks buiten het huwelijk”.

Romney is altijd al erg kritisch geweest tegenover zijn partijgenoot Donald Trump. Nu er een afzettingsprocedure tegen de president loopt wegens een omstreden telefoontje met de president van Oekraïne, waarin hij vroeg om Joe Biden en diens zoon Hunter na te gaan, wordt er vooral naar Romney gekeken. De senator zei eerder dat hij geen stelling wil innemen zolang hij niet alle inhoudelijke elementen kent. Maar aan Axios liet hij duidelijk verstaan dat ook hij, net als Francis Rooney, niet zomaar neen zal zeggen tegen Trumps mogelijke impeachment. Hij verklaarde dat de pogingen van Trump om China en Oekraïne de Bidens te laten onderzoeken “verkeerd en verschrikkelijk” waren. “Naar mijn idee was het choquerend dat de president zoiets deed en was het fout van hem. Ik kan mij niet inbeelden dat je daar anders over denkt.”